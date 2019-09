Franu ćemo od ove nedjelje, 29. rujna, gledati u ulozi voditelja popularnog showa "Supertalent" koji se vraća na male ekrane u sedmoj sezoni.

"Pozdrav svima. Ja sam Frano Ridjan, čovjek iz vašeg dnevnog boravka. U slobodno vrijeme ponosni tata i trenutačno je to najjače i najbolje zanimanje koje sam obavljao u svojoj dugoj, kratkoj, karijeri", predstavio se Informeru simpatični voditelj.

Franu ćemo od ove nedjelje, 29. rujna, gledati u ulozi voditelja popularnog showa "Supertalent" koji se vraća u sedmoj sezoni, a drugi dio voditeljskog para čini dobro vam poznati Igor Mešin.

Ipak, prije nego ga vidimo u novoj ulozi, Frano se raspričao, među ostalim, o tome čime bi se bavio da nije voditelj, gubi li novinarstvo bitku s internetom, koji je njegov Supertalent te što bi još volio postići u karijeri.

"Bavio bih se nečim u turizmu. Nikako volim taj kontakt s ljudima, volim strane jezike, htio bih da svi koji dođu u Hrvatsku se osjećaju sjajno."

"Mislim da televizijsko novinarstvo već polako gubi bitku s internetom u svakom smislu, međutim, ono što se meni sviđa kod televizije – televizija je ipak zadržala neke temelje i ono osnove novinarstva, a to su da postoji jedan određen broj ljudi koji provjere tu priču i kroz čije ruke ta priča prođe da bi došla do krajnjeg korisnika. Na internetu i u Internet novinarstvu nažalost ima svega i u svakom trenutku svi bi nešto odmah."

A koji mu je neostvareni san?

"Pa volio bih voditi dodjelu Oscara, ali to je kao nemoguće. Moraš biti tamo malo bliže i nekako, ali to kažem uvijek u šali. Volio bih probati još štošta. Ostalo mi je još voditi dnevnik nedjeljni, to bi bilo zanimljivo da se odmore naši parovi na Novoj TV. Rade stalno pa bi to bila dobra fora, ali to recimo s tamo negdje 40, 50 godina."

"Moj Supertalent? To nikad nije pristojno govoriti, ali recimo govoriti bez prestanka satima, a opet da ljudima bude dovoljno ugodno.“

Zanimalo nas je i što ga više nervira: kada ga zovu Frane ili kada mu prezime pročitaju Riđan? „Ovo Riđan, kad sam plemeniti had, konjina."

Zarađuje li se bolje kao novinar, televizijski ili radijski voditelj?

"Iz mog iskustva osobnog, nažalost, se jako malo zarađivalo kao novinar, barem je to moje iskustvo. Nadam se da kolege imaju puno veća primanja nego što sam ja imao u toj funkciji. S obzirom da sam dugi niz godina slobodnjak onda moram priznati da se u tom voditeljskom poslu nekako da zaradit ako se trudiš."

"Joj ne znam koji me sve radni zadaci očekuju. Supertalent je vezan uz jedno mjesto. Veselim se live emisijama, audicije počinju super idu i razvijaju se sjajno i to je jedno lijepo iskustvo. Vjerujem da će biti i nekih zanimljivih događanja u novim projektima", otkrio je o jesenskim planovima, a što nam je još otkrio na temu mode, posla i financija, saznajte u video prilogu.

