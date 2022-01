David Bowie i Iman Abdulmajid još danas su mnogima uzor, a njihova predivna ljubavna priča zaista je posebna.

Upoznali su se zahvaljujući zajedničkom prijatelju sada već davne 1990. godine u Los Angelesu, a legendarni glazbenik David Bowie i bivša manekenka Iman Abdulmajid ispisali su jednu od najljepših ljubavnih priča u povijesti.

Iman je prije nekoliko mjeseci priznala kako je Bowie bio jedini muškarac za nju. "David je u našim srcima svakoga dana. Znate, on je bio moja prava ljubav. Kćer me jednom prilikom pitala hoću li se ikada više udavati i odmah sam joj rekla da neću nikada", rekla je Iman u jednom od rijetkih intervjua. Bivša manekenka nikada nije skrivala koliko joj je bilo teško nakon njegove smrti.

"Često bih se rastužila te bih bježala iz naše vikendice natrag u New York. Mislila sam da sam preboljela gubitak, ali očito je da nikada ni neću", istaknula je prošle godine. Naglasila je kako je njihov brak bio običan, a po njoj je David bio topao i smiješan čovjek. "Svi pričaju da je bio futurističan, ali nije. Imala sam s njim predivan, svakodnevni život koji ne bih zamijenila ni za što. Živjeli smo u New Yorku, odlazili smo po kćer u školu, šetali smo često. Žao mi je što nismo imali više vremena", rekla je Iman.

Manekenku i glazbenika upoznao je njezin frizer na jednom tulumu. Za Bowieja, to je bila ljubav na prvi pogled. "Odmah me privukla i znao sam da je to zauvijek", ispričao je kasnije u intervjuu legendarni glazbenik. "Nisam mogao spavati uoči našeg prvog spoja. Znao sam da će mi biti žena. Nikada prije nisam bio toliko strastven oko nekoga", priznao je glazbenik.

Prvi put u javnosti zajedno su se pojavili u studenom 1990. godine, no manekenka je u to vrijeme bila sumnjičava zbog veze s rock-zvijezdom. "Nisam htjela biti u vezi s Davidom Bowiejem jer se nisam u njega zaljubila. Zaljubila sam se u Davida Jonesa, i tako je bilo", govorila je kasnije. Glazbenik je kleknuo u Parizu, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Švicarskoj 24. travnja 1992. godine. Oboje su i prije bili u braku, no to im nikada nije bila prepreka u ljubavi.

Do kraja Bowiejevog života bili su privatni što se njihove ljubavi tiče. Zajedno su bili na brojnim svečanostima i tulumima, no javno nikada nisu previše pričali o svom suživotu. Godine 2000. dobili su kćer Alexandriju, a Iman je rekla kako ih je ona zbližila još više. Odlazili su na zajednička putovanja, a uvijek su se držali izvan radara medija. "Mogli biste pomisliti da je brak rock-zvijezde i menekenke najbolja stvar na svijetu. Zaista to i jest", rekao je Bowie medijima u nekoliko navrata.

Iman svakom prilikom ističe koliko je voljela Bowieja, a zahvalna je na svim godinama koje su proveli zajedno. Priznaje kako joj je posebno teško bilo i tijekom pandemije, no utjehu pronalazi u njegovim tekstovima, uspomenama na njega te zajedničkim snimkama i fotografijama.

