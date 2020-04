Iggy Pop ostvario je zavidnu karijeru s bendom, ali i samostalno, a ženio se tri puta. Na njegov rođendan prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Američki glazbenik James Newell Osterberg Jr., poznatiji kao Iggy Pop, na glasu je kao "kum punka", od 60-ih godina je aktivan na sceni, a dosad je ostvario brojne glazbene, ali i glumačke suradnje. Slavni Pop je 1967. godine okupio bend Pdychedelic Stooges, kasnije je skratio ime na The Stooges, a danas su poznati kao jedan od najboljih punk bendova svih vremena.

Dvije godine nakon što su se okupili, bend je objavio debitantski album kojeg je producirao John Cale iz The Velvet Undergrounda, a na kojem su se našle njihove velike uspješnice, "I Wanna Be Your Dog" te "No Fun". Bend se do danas nekoliko puta rastajao i sastajao, no i dalje sviraju zajedno kada zaključe da je dobra prilika za to.

Pop je u međuvremenu pokrenuo i uspješnu samostalmu karijeru, a albume "Lust For Life" i "The Idiot" producirao je David Bowie. Tijekom karijere dobio je brojne nagrade, a primljen je i sa The Stooges u Rock n' roll kuću slavnih 2010. godine. Glumio je u nekoliko desetaka filmova, a radi se o ličnosti koja je uvijek zanimljiva javnosti.

Privatni život čuva dalje od javnosti, no nešto se ipak zna

Iggy je u braku bio tri puta, no o svom privatnom životu rijetko priča. S prvom suprugom Wendy Weissberg je 1968. godine bio u braku samo nekoliko tjedana, prije nego što su tražili poništenje braka. Sa Suchi Asano u braku je bio od 1984. do 1999. godine, a sa svojom dugogodišnjom partnericom Ninom Alu vjenčao se 2008. godine. "Suprugu sam upotnao 1999. godine, a godinu kasnije počeli smo živjeti zajedno. Sretan sam što sam je upoznao. Sreća u vezi ne mora biti komplicirana", jednom je prilikom objasnio slavni glazbenik.

Sina Erica Bensona dobio je 1970. godine u vezi s Paulette Benson. Iggy danas s Ninom Alu živi u Miamiju na Floridi.

Pop tijekom karijere nije odolio ni šarmu brojni groupie djevojaka. S Lori Mattix viđao se 1978. godine, a s Bebe Buell, majkom Liv Tyler, upoznao se na koncertu The New York Dollsa četiri godine ranije te su imali kratku aferu. Sabel Starr također je u svojim memoarima pisala da je između ostalog spavala s Iggyjem, a glazbenik je jedno vrijeme na početku karijere živio i s Nico, glazbenicom pravog imena Christa Päffgen.