Hugh Grant jedan je od najuspješnijih britanskih glumaca, iza kojeg je i zanimljiva ljubavna prošlost.

Holivudski glumac Hugh Grant slovi kao jedan od našarmantnijih zvijezda današnjice i miljenik je žena pogotovo onih koje je osvojio u brojnim romantičnim komedijama i teško je povjerovati da ovih dana slavi već 62. rođendan.

Hughovu karijeru su osim brojnih uspješnih glumačkih uloga, obilježile i priče o burnoj ljubavnoj prošlosti, tijekom koje je znao poprilično šokirati svoje obožavatelje, a mnogi još uvijek pamte njegov skandal s prostitutkom Divine Brown.

Bilo je to u vrijeme kada je bio u vezi s kolegicom Elizabeth Hurley, a koju je prevario s dotičnom damom i sve to javno priznao nakon što su oboje bili uhićeni kada ih je policija zajedno zatekla u automobilu. Hugh i Elizabeth zajedno su proveli 13 godina i nakon skandala su ipak odlučili ostati prijatelji pa je on čak nekoliko godina kasnije bio i kum njezinu sinu Damianu.

Iza Hugha je i veza s Tinglan Hong, s kojom je dobio danas 8-godišnju kćer Tabithu i 7-godišnjeg sina Felixa, koji je rođen iste godine kada i Hughov i Annin sin, što njoj nije nimalo zasmetalo. Supružnici su i dalje u sretnom braku, a zajedno su se pojavili i na ovogodišnjoj BAFTA-i, gdje su u elegantnim izdanjima plijenili pozornosti fotografa.

Glumac je danas u sretnom braku s 20 godina mlađom producenticom Annom Elisabeth Eberstein, koju je upoznao 2012. godine. Par se vjenčao 2018. godine na intimnoj ceremoniji na koju su pozvali samo najbliže prijatelje i obitelj. Postali su i roditelji dvoje djece, no trude se svoj privatni život držati daleko od očiju javnosti pa tako nikada nisu otkrili njihova imena.

