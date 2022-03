Holly Valance u sretnom je braku s Nickom Candyjem koji je zainteresiran za kupnju nogometnog kluba Chelsea, a mnogi i dan danas pamte njezin veliki hit "Kiss Kiss".

Australska pjevačica srpskog porijekla i bivša pop zvijezda Holly Valance našla se nakon dugo vremena u središtu pozornosti i to nakon što su krenula šuškanja da bi njezin suprug mogao kupiti nogometni klub Romana Abramoviča Chelsea.

38-godišnja Holly je posljednjih deset godina udana za poduzetnika i tajkuna Nicka Candyja koji je prema pisanju stranih medija poput Daily Maila zainteresiran za sporni klub koji je Abramovič morao staviti na prodaju kao posljedicu ruske invazije na Ukrajinu.

Holly se proslavila hitom "Kiss Kiss" i izdala je dva glazbena albuma, a mogli smo je gledati i kao glumicu i to u serijama "Zakon braće", "Entourage" i "Susjedi" te filmovima "Dead or Alive" i "Taken". Danas živi mirnijim obiteljskim životom i povukla se iz javnog života kako bi se posvetila odgoju sina Luke i kćeri Nove koje je dobila s Nickom.

Imovina ovog para procjenjuje se na 800 milijuna funti, a ona kaže da joj novac u životu nije najvažniji.

"Bogatstvo ne određuje čovjeka. Moj suprug se ubija od rada i genij je za biznis i zaslužuje kao i svi biti voljen i da voli. Zato prestanite gledati u njegove lustere po mjeri, nove prelijepe aute i fokusirajte se na njega", izjavila je jednom prilikom.

Holly je inače rođena u Australiji, otac joj je poznati bivši maneken i pijanist Rajko Vukadinović, poznat i kao Ryko Valance, a majka Britanka Rachel Stevens.

