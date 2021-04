Henry Cavill uhvaćen u šetnji s novom djevojkom Danielle Beausoleil za koju su neki zaključili da nalikuje na njegovu bivšu djevojku Kelly Cuoco s kojom je bio u kratkoj romansi.

Britanski glumac Henry Cavill koji je ponio titulu miljenika žena nakon što je utjelovio likove Supermana i Witchera u istoimenoj hit-seriji, o svom ljubavnom životu ne priča puno u javnosti, pa su njegove posljednje paparazzo fotografije mnoge zaintrigirale.

Naime, 37-godišnji Henry snimljen je kako šeće držeći se za ruke s plavušom ulicama Londona, a društvo im je pravio i njegov obožavani ljubimac pas Kal. Par je sakrio lica ispod zaštitnih maski, ali nisu uspjeli izbjeći objektive paparazza koji su ih spremno primijetili u ležernim izdanjima, a nitko nije mogao ne primijetiti ni njihove zaljubljene poglede.

Mnoge Henryjeve obožavateljice je zanimalo tko je njegova nova djevojka, a strani mediji su ubrzo otkrili o kome je riječ. Naime, glumac ljubi Danielle Beausoleil, kanadsku znanstvenicu koja se bavi zaštitom okoliša.

Fotografije para možete pogledati ovdje.

Na Instagramu se Danielle opisuje kao ljubiteljica putovanja, fitnessa, otkriva da piše poeziju te često dijeli fotografije s obitelji i prijateljima. Pažnju je posebno privuklo njezino istrenirano tijelo, a čini se da je nekad radila kao model.

Zgodni glumac je iza sebe ima povijest izlaženja s brojnim ljepoticama, no niti jedna ga nije uspjela toliko očarati da bi se skrasio uz nju. 2018. godine prekinuo je vezu s kaskaderkom Lucy Cork, a prije toga je nekoliko tjedana proveo u romansi s Kaley Cuoco zvijezdom serije "Teorija velikog praska", a na koju zapravo misteriozna plavuše iz londonske šetnje neodoljivo podsjeća.

"Nitko me nije pratio sve dok nisam upoznala Supermana. Bavim se ovim poslom 20 godina i čitav život sam mogla ići kamo sam htjela, raditi što sam htjela. Nije postojala niti jedna moja paparazzi fotografija sve do prije sedam mjeseci", izjavila je u to vrijeme Kelly.

Henry je također ljubio i Taru King, Marisu Gonzalu i Ginu Carano, a bio je i zaručen s profesionalnom jahačicom Ellen Whitaker no zaruke su raskinuli 2011. godine.

Henry se proslavio zahvaljujući svoj talentu, ali i upečatljivom izgledu i mišićavom tijelu koji su mu u kombinaciji donijeli uloge u akcijskim filmovima kao što su "Super: Man Of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Justice League", "Enola Holmes", "The Man from U.N.C.L.E" i mnogi drugi, a jedan od posljednjih uspješnih projekata na kojima radi je serija "The Witcher".