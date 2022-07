Hayden Panettiere bila je obećavajuća glumica, no borba s ovisnostima i depresijom upropastila joj je karijeru, a koštala ju je i gubitka skrbništva nad kćeri koju ima s Vladimirom Kličkom.

Američka glumica Hayden Panettiere proslavila se ulogom Claire Bennet u popularnoj seriji "Heroji" i smiješila joj se uspješna karijera u Hollywoodu, no slava ju je odvela u pogrešnom smjeru.

Iza nje je duga borba s ovisnostima, koja ju je koštala i gubitka skrbništva nad kćeri koju je dobila s bivšim boksačem Vladimirom Kličkom, a o svemu je sada progovorila u intervjuu za časopis People.

"Moja kći Kaya ima predivan život. Sad smo se vidjele. Ona je sjajno dijete. Pametna je, smiješna i iz nekog razloga me još voli", kazala je glumica.

Odluci da Kaya živi s ocem kumovale su njezine ovisnosti o alkoholu i tabletama te borba s depresijom.

"To je bilo nešto najteže što sam napravila", priznala je. "No najvažnije je bilo da mi kćer bude zbrinuta kako bih se ja mogla pobrinuti za sebe i postati bolja majka", naglasila je Hayden.

U intervjuu je otvoreno progovorila i o problemima s drogom i alkoholom, koje je počela konzumirati sa samo 15 godina i koji su se oteli kontroli dok se borila s postporođajnom depresijom nakon Kayina rođenja u prosincu 2014. Sve to rezultiralo je teškom odlukom da kći pošalje ocu.

Otkrila je i kako nije pila alkohol dok je bila trudna, no priznala je da se vratila lošim navikama brzo nakon poroda te da je s vremenom sve više gubila kontrolu nad svojim ovisnostima, sve do trenutka kada je završila u bolnici zbog žutice. To je bio prijelomni trenutak nakon kojeg je odlučila potražiti profesionalnu pomoć i tvrdi da se sada uspjela izboriti sa svojim porocima.

Hayden je u razgovoru za Good Morning America pojasnila i kako je njezina kći na sigurnom iako živi u Ukrajini, koja je trenutačno pogođena ratom.

"Ona mi je omiljena mala osoba. Zapanjilo me kako se ona nosi sa situacijom u Ukrajini", kazala je tada.

Inače, Hayden i Kličko slovili su kao jedan od najzanimljivijih i najpopularnijih parova u svijetu slavnih, no njihova je ljubavna priča neslavno završila.

Par je bio zajedno od 2009. do 2018. godine, a gdje god da su se pojavili, nisu mogli proći nezapaženo, i to prvenstveno zbog velike razlike u visini. Naime, ona je visoka 153 centimetra, a Vladimir 198. U svibnju 2011. godine razišli su se zbog prenatrpanih poslovnih rasporeda, no romansu su obnovili 2013. godine te se ubrzo zaručili. Zajedno su proveli devet godina, a da su prekinuli, javnost nije dugo znala jer se sve odvilo u tajnosti.

Šuput u žutom bikiniju pala u drugi plan zbog preslatkog sina: "Majo, ti goriš, ali Bloom je kralj!" +27

Danijela Martinović o novoj važnoj osobi u svojem životu: "Odmah sam znala da se dogodilo nešto posebno" +26