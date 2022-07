Halid Bešlić oporavlja se nakon operacije u kojoj su mu ugradili dva stenta, a za Dnevni avaz otkrio je da oporavak ide u dobrom smjeru.

Legendarni pjevač Halid Bešlić nedavno je zabrinuo svoje pratitelje kada je završio u bolnici na operaciji, a on je sada o svemu progovorio za Dnevni avaz.

"Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovno, to je ta disciplina koje se moram pridržavati".

Operirao ga je prof. dr. Mirsad Kacila, koji je jedan od najboljih doktora te zbog toga Halid nije imao strah od operacije:

"Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao šta mi je bilo. Nisam mogao hodati, nisam se mogao kretati. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me direktno od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo šta je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno".

A onda su ga obavijestili da mora prenoćiti u bolnici kako bi mu uspješno postavili stent.

"Sve su to napravili da bi saznali pravu dijagnozu. Ujutro su to napravili i pitali me da stave stent. Ja sam rekao ''stavljaj'' i sve je bilo gotovo za pola sata. Nije to operacija na kojoj te uspavaju, već si budan i možeš pratiti sve na ekranu iznad sebe", rekao je Halid.

Priznao je i to da ga nije boljelo, više je to osjetio kao neki jači ubod injekcije.

"Ali ništa se ne osjeti kada krenu preko vene. Samo se na aparatu čuje rad srca... Dok doktori mogu vidjeti šta se unutra događa", izjasnio se pjevač.

Halid se dobro oporavio te je nastavio s poslovnim izazovima.

"Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga. ''Renovirao'' sam se", rekao je za kraj Bešlić.

Prisjetimo se, legendarni pjevač se već godinama bori sa šećernom bolesti, ali za Inmagazin je rekao kako pazi na svoje zdravlje te da je promijenio prehranu.

''Malo je šećer učinio svoje, imam lijekove malo sam korigirao hranu, večeru izbacilo, kruh izbacio“, rekao je.

