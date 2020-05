Gotye danas slavi 40. rođendan, a nekad slavni pjevač i danas se bavi glazbom, no nije nastavio istim putem kao i njegove kolege.

Wouter "Wally" De Backer pojavio se na glazbenoj sceni pod umjetničkim imenom Gotye te je 2011. godine pomeo svu konkurenciju hitom "Somebody That I Used to Know". Pjesma je i danas jedna od najemitiranijih na svijetu, no pjevač kako je stigao tako je i nestao sa scene.

Gotye danas slavi 40 godina, a nekad slavni pjevač rođen je u Belgiji, no odrastao je u Australiji.

Njegovi roditelji preselili su se ondje kada je imao dvije godine, a pri upisu u školu promijenili su mu ime u Walter. Još kao dječak pokazivao je interes za glazbom, a odmalena je svirao klavir i bubnjeve. U tinejdžerkim danima je osnovao prvi bend s prijateljima iz škole, a s jednim od njih svira još i danas.

Tijekom karijere objavio je tri studijska albuma, a "Making Mirrors" postao je globalni hit zbog singla "Somebody That I Used to Know" kojim je pokorio svijet prije gotovo deset godina. Dvije godine otkad je pjesma objavljena osvojio je tri nagrade Grammy uključujući i kipić za pjesmu godine, no odlučio se odreći slave unatoč tome što je postao najprodavaniji australski izvođač svih vremena.

I dalje se bavi glazbom te živi u Australiji, no Gotye je prije nekoliko godina šokirao glazbeni svijet jednim potezom. "Ne zanima me prodaja glazbe", kratko je rekao kada se odrekao 10 milijuna dolara vrijednih tantijema od YouTubea.

Njegov poznati singl do danas je skupio preko 1,5 milijarde pregleda.