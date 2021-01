Gordon Ramsey otac je petero djece koje odgaja po strogim pravilma i metodama, pa je tako između ostalog odlučio kako im u nasljedstvo neće ostaviti baš ništa.

Jedan od najpoznatijih kulinarskih chefova današnjice je Britanac Gordon Ramsey i njegove su emisije jedne od najgledanijih i to zahvaljujući strogim metodama i pravilima rada koje mnoge znaju ostaviti bez teksta, a čini se kako i u odgoju koristi vrlo slične metode.

Gordon i njegova supruga Tana roditelji su 23-godišnje Megan, 19-godišnjih blizanaca Jacka i Molly, 17-godišnje Matilde i malenog sina Oscara. A da tu ne planiraju stati, Gordon je otkrio u nedavnom intervjuu za britanski The Mirror u kojem je izjavio kako bi Tana voljela dobiti i šesto dijete.

A da bi svi oni bili poslušni i ponašali se kako treba pobrinuo chef milijunaš svojim metodama odgoja, koje neki čak opisuju nemilosrdnima. Tako im primjerice brani da lete ekonomskom klasom kada putuju zrakoplovom, a čak im i prijeti da neće naslijediti ništa od njegova silnog bogatstva.

Uz to zabranio im je da njega mole da ih zaposli, već moraju sami pronaći načine da zarade svoj novac.

"Čvrst sam, pošten i dat ću sve da ih usmjerim da dođu do samog vrha. I to je to. Iskren sam i otvoren s njima, ali ne brinem se zbog njihove generacije. Ne želim da budu privilegirani, neka odu raditi kod nekog drugog i onda se vrate s nečim novim, kako bi poboljšali posao", izjavio je Gordon prilikom gostovanja u jednom radijskoj emisiji prije nekoliko godina.

Izjava da im neće ostaviti ništa u nasljedstvo bila je jedna od najkontroverznijih, a čini se kako im zaista neće ostaviti ništa kada umre.

"Definitivno im ništa neće ići, ali to nije zločesto od mene. To je način da ih ne razmazim i da ne postanu pokvareni. Jedino što sam s Tanom dogovorio da dobiju polog od 25% na stan", objasnio je.

Gordon je poznat po svom vulgarnom načinu izražavanja i čestim psovkama, ali svojoj djeci brani da se tako izražavaju.

"Psovanje je jezik kuhinje i bit će sve dok ljudi rade u kuhinjama. Morate biti takvi ako želite rezultate. Djeca znaju da psujem, ali ja im kažem da je to jezik profesije. Oni psovati ne smiju, nema toga kod kuće", izjavio je.

Ramseyevi su inače bliski prijatelji s obitelji Beckham i druže se često, no pravila ponašanja su i tu jasno definirana, pa tako djeci nije dozvoljeno prelaziti granice prijateljstva.

"Tri djevojke i jedan dečko iz jedne obitelji, i tri dječaka i jedna djevojčica iz druge. Njihova sinergija je čudesna, ali obećanje je da nitko međusobno od njih ne ne završi zajedno i za sada nas slušaju", otkrio je Gordon.

Uz to pred ekranima smiju provesti točno definirano vrijeme, a mobiteli se u krevetima ne smiju koristiti. Štoviše, moraju ih ostaviti pred vratima spavaćih soba prije nego odu na spavanje.

I u konačnici, Gordon im je izričito zabranio da sa svojim prijateljima dolaze u njegove restorane.