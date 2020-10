Imali su ideju i viziju, a sada su dobili priliku života u velikom, jedinstvenom projektu Nove TV i SPAR-a Hrvatska ''Startaj Hrvatska''. Emisije će predstaviti osam poduzetnika koji su imali sjajnu ideju, ustrajnost, hrabrost i iznimnu volju da uspiju, ali i odličan proizvod koji to dokazuje. Prvi od njih je Goran Čipčić, a kakav on proizvod ima, pogledajte u idućim minutama.

''Ja sam Goran Čipčić i živim s babom. Moja baba proizvodi Zorinu mast koju je naslijedila od svoje matere'', započeo je Goran svoje predstavljanje.

Sada u srcu Dugopolja tu mast priprema Goran. Proizvod je to tradicionalne recepture koji se prenosi s koljena na koljeno.



''Ja sam osjetio želju i potrebu da sve to dignem na višu razinu'', kaže.

Krema je to koju su izrađivali u domu, a koja je do sada izliječila mnoge kožne probleme, poput primjerice ožiljaka i opeklina.



''Ona umiruje kožu, umiruje svrbeže, pomaže kod tegoba za opekline. Najučinkovitijom se pokazala kod opeklina, reakcija stvarno bude brza i učinkovita. A što se tiče ostaloga, imamo puno iskustva, pomaže kod svrbeža, dermatitisa, kod zračenja'', objašnjava.

Čudotvornost kreme krije se u prirodnim sastojcima. Svi su sastojci uzgojeni ili pripremljeni kod lokalnih, domaćih proizvođača.



''Svi su sastojci prirodni, bez dodatnog mirisa, bez dodatnih konzervansa i sve sastojke upravo možemo pronaći u ovome podneblju - bazgu, topljivi pčelinji vosak, gospinu travu, maslinova ulja. I upravo to daje dodatni pečat cijeloj ovoj priči'', kaže.



Postoji redoslijed kada se što i pod kojim temperaturama treba ubaciti, to bih svakako ostavio kao svoju malu poslovnu tajnu.

U jedinstveni projekt Startaj Hrvatska prijavilo se više stotina mladih poduzetnika, no samo osam njih izabrano je i spremno za posebne plave police u svim INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama. A uz Gorana glavne su zvijezde Diana Prpić i njezina Batela, Tijana Božović Galjanić i Superheraw organske, vege pločice, Ivana Perić i Deana Miletić i Spara, trajni kolač. Martina Završki stiže sa svojim Špajz juhicama, a začin Jaggety osmislila je Jasna Karavanić. Iza Ghee pročišćenog maslaca stoje Berna Storjak i Donat Rupčić, a među osam proizvoda koji će se boriti za naklonost kupaca je i Shapello, kozmetika za ljubimce koju je osmislila Mary Novosel.



''Prva želja u svemu ovom mi je da dam dodatni blagoslov na babu. Možda upravo taj njezin pristup prema ljudima koji je imala sve ove godine dovede mene do ovog trenutka da sam upravo ja taj od nas sedam koji je u toj situaciji da cijeloj Hrvatskoj, a i šire pokaže o kakvom se proizvodu radi'', kaže.



Kako je Goran ustrajao na svom putu, što sve mora poduzeti, nabaviti i naučiti kako bi podigao razinu i brzinu proizvodnje, i tko mu se sve našao na tom putu do ostvarenja snova kao podrška i konkretna pomoć, otkrit će ovaj mladi poduzetnik u prvoj emisiji ''Startaj Hrvatska'', u subotu u 18:15 na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.