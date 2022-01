Tiger Woods je na travnjaku ispisao povijest kao jedan od najboljih golfera svih vremena, no veliku sjenu na čitavu njegovu karijeru ostavili su skandali kojih se i danas svi sjećaju.

Najuspješniji golfer svih vremena, slavni Tiger Woods, oduševljavao je sve redom svojim preciznim pogodcima u golfu, no svijet i dalje bruji o njegovim seks-skandalima, kojima je šokirao sve.

Rijetko koji sportaš imao je toliko problema zbog svojih prevara kao što je to Tiger, a njegovo preljubničko ponašanje nije bilo pogubno samo za njegov brak, već i za njegovu karijeru.

Unatoč sportskim uspjesima, Tiger se naizmjence povlačio i ponovno vraćao golfu, a prvu veliku pauzu u karijeri morao je uzeti 2009. godine, i to kako bi pokušao popraviti nepopravljivo, tj. spasiti svoj brak.

Tiger se nakon osam godina ljubavi s Elin Nordegren, švedskim modelom i manekenkom, našao na udaru medija, prijatelja i svoje žene zbog otkrivenih afera s prostitutkama, nepoznatim ženama, konobaricama i modelima.

S lijepom Elin golfer se oženio 2004., a par je 2007. dobio svoje prvo dijete, kćer Sam Alexis Woods. Drugo dijete, Tigerov prvi sin, došao je na svijet 2009., taman kada je afera buknula u javnosti.

Jedan američki medij je te godine objavio detalje o njegovoj aferi s menadžericom jednog kluba u New Yorku, Rachel Uchitel, koja je negirala sve navode. Dva dana kasnije sportaš je doživio prometnu nesreću te se autom zabio u hidrant na cesti kraj svojeg doma. Dobio je manje ozljede, no policija mu je dala i kaznu zbog nemarne vožnje. Upravo ga je supruga izvukla iz automobila, no stvari su tada eskalirale.

Nakon nekoliko dana ponovno su se pojavile optužbe da je bio nevjeran svojoj ženi, ovaj put mnogo gore jer su uključivale i poruke koje je Tiger slao svojim ljubavnicama. Glasovne i tekstualne poruke eksplicitnog sadržaja odjednom su se mogle čuti posvuda, a iz njih je bilo posve jasno samo jedno – Tiger svojoj ženi već vrlo dugo nije bio vjeran.

Golfer se nakon toga ispričao supruzi i svima koje je povrijedio, no nakon toga su se mnoge njegove ljubavnice počele javljati i bilo je jasno da njegov brak ide u propast. Sponzori su mu počeli otkazivati ugovore, a nitko više nije htio biti povezan s njegovim imenom. U tek nekoliko mjeseci izgubio je oko 12 milijuna dolara, nakon čega se prijavio i na odvikavanje od seksa.

Prije razvoda, kada se jednog dana Tiger vraćao kući, a svi su već znali za njegove afere, Elin ga je dočekala s golf-palicom i porazbijala mu je cijelu njegovu skupocjenu kolekciju automobila. Šteta je bila ogromna.

Poslije sedam godina braka nekoć sretni par rastao se u bijesu i mržnji. Nakon tog ljubavnog kraha Tiger se vratio sportu i objavio kako je u vezi sa skijašicom Lindsey Vonn. Ostali su zajedno tri godine, a nakon nje golfer je bio viđan s nizom žena, no ni s jednom nije ostajao duže u vezi.

Tiger Woods je još danas jedan od najboljih golfera svih vremena, no njegovih skandala svi se i dalje jako dobro sjećaju.

Melkior objavio rijetku fotku sa suprugom pa oduševio tisuće fanova, svi redom mu poručili da su zaista prekrasni +5

Ovog ljepotana povezivali su sa slavnom kolegicom, a sada je na odmoru s posebnom ženom pokazao nevjerojatno isklesano tijelo +11