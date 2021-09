Glumica Salma Hayek prije Hollywooda je bila velika zvijezda u rodnom Meksiku, gdje ju je proslavila telenovela, a danas je jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije.

Salma Hayek jedna je od najcjenjenijih glumica Hollywooda, a ova meksička ljepotica ovih dana slavi 55. rođendan.

Salma je rođena u meksičkom Coatzacoalcosu u bogatoj katoličkoj obitelji, a s 12 godina je krenula učiti glumu. Još u osnovnoj školi dijagnosticirali su joj disleksiju, no zbog toga nije imala previše problema zbog svoje upornosti. Kada je imala 23 godine dobila je ulogu u telenoveli "Teresa", koja ju je učinila pravom zvijezdom u Meksiku. Godine 1991. preselila se u Los Angeles kako bi ganjala karijeru u Hollywoodu.

Učila je engleski kako bi popravila svoj izgovor, a radila je puno na sebi i zbog disleksije. Još 90-ih godina je glumila uz bok kolegama kao što su Matthew Perry i Will Smith, a njezina karijera ubrzo je krenula vrtoglavim putem. Za biografski film "Frida" iz 2002., u kojem glumi umjetnicu Fridu Kahlo, dobila je nominaciju za Oscara za najbolju žensku ulogu, a sve ostalo je povijest. Pojavila se u brojnim filmovima, od kojih je neke i režirala, bila je zaštitno lice nekoliko poznatih brendova, a nerijetko je krasila i naslovnice svjetskih časopisa.

Svoj privatni život nastojala je skrivati od očiju javnosti, no obzirom na njezinu popularnost nije joj to uvijek uspijevalo. S Françoisom-Henrijem Pinaultom počela se viđati 2006. godine, a godinu dana kasnije postali su roditelji djevojčice Valentine Palome te ubrzo nakon toga potvrdili zaruke. Vjenčali su se 2009. godine na romantičnoj ceremoniji u Parizu, a slavlje je održano i u Veneciji. Njihovu veliku ljubav nije uzdrmala ni tužba manekenke Linde Evangeliste koju je ona podnijela protiv Francoisa 2011. godine i tvrdila da on ne želi priznati sina kojeg je navodno s dobio s njom 2006. godine tijekom afere koja je potrajala nekoliko mjeseci.

On je te navode negirao, no kraju se s Lindom ipak nagodio, a Salma u javnosti nikada nije komentirala tu situaciju. Kasnije je priznao da je on otac dječaka, kao i da je od Linde tražio da ga pobaci. Francois je otac i 19-godišnje kćeri Mathilde te 22-godišnjeg sina Francoisa Juniora koje je dobio u prvom braku s Dorothée Lepère.

Lijepa glumica nerijetko privlači puno pažnje fotkama na Instagramu, gdje je prati preko 18 milijuna ljudi, a zbog svog utreniranog tijela redovito izaziva divljenje.