Nicollette Sheridan posljednjih 40 godina plijeni pažnju svojim privatnim životom, a nakon što se rastala od posljednjeg supruga, on je završio u zagrljaju njezine poznate susjede.

Glumica Nicollette Sheridan najpoznatija je po ulozi Edie Britt u seriji "Očajne kućanice", no pažnju javnosti više je plijenila svojim privatnim životom nego ulogama. Pojavila se i kao Alexis Carrington u novim epizodama kultne sapunice "Dinastija", a ova slavna plavuša ovih dana slavi 58. rođendan.

Nicollette je rođena u engleskom Worthingu, a njezina majka Sally Adams imala je tek 16 godina kada ju je rodila. Glumičin otac napustio je obitelj kada je ona imala tek godinu dana i nije ga nikada više vidjela. Njezina majka pojavila se 1969. godine u jednom o nastavaka filmova o Jamesu Bondu, a na setu je upoznala i Tellyja Savalasa za kojeg se kasnije udala. Nicollette je imala 10 godina kada se preselila u SAD, a svoju karijeru započela je još kao tinejdžerica.

Radila je kao manekenka i krasila je brojne naslovnice časopisa poput Cosmopolitana. Glumila je u reklamama, a odmalena je htjela postati filmska zvijezda. Najpoznatija uloga do danas joj je ona u "Očajnim kućanicama", za koju je dobila i Zlatni globus za najbolju sporednu žensku ulogu. Tijekom karijere često su mediji pisali o njezinu privatnom životu, koji je sve do danas ostao razlog zbog kojeg mnogi o njoj pišu.

Više od 40 godina svojim privatnim životom puni medijske stupce, a sve je krenulo još 70-ih godina kada je kao 15-godišnjakinja započela vezu s Leifom Garrettom. Par se upoznao kada je Leif došao po prijateljicu ispred srednje škole. "Kliknuli smo odmah. Cijela ta veza od samoga je početka bila vrlo strastvena", rekao je pjevač. Nekoliko mjeseci kasnije, Nicollette se uselila s dečku koji je u to vrijeme živio s majkom i sestrom. Zajedno su bili nekoliko godina te su se čak i zaručili, no veza se nije održala.

Sheridan je u to vrijeme već bila zvijezda u nastajanju te je glumila u nekoliko serija, a nakon svoje prve ljubavi uhvatili su je u zagrljaju još nekoliko teen zvijezda. Scott Baio, Jimmy Van Patten i Roger Wilson samo su neki od njih. Glumca Harryja Hamlina upoznala je na setu serije i on joj je bio sljedeća ozbiljna veza. U rujnu 1991. godine stali su pred oltar, no niti godinu kasnije objavili su da se rastaju. Desetljećima su kružile glasine da je Nicollette Harryja varala s pjevačem Michaelom Boltonom s kojim je završila poslije braka, no ona je uvijek to negirala.

Hamlin je bio 12 godina stariji od nje, a glumica je često govorila da je upravo razlika u godinama razlog njihova razvoda. S Boltonom je pak bila također nekoliko godina, no često su se mirili i svađali. 2005. godine su objavili zaruke, a u to je vrijeme govodila da želi imati dijete s njim. "Za mene je uvijek postojao samo jedan čovjek, a to je Michael", pričala je onda. Na žalost, godinu dana kasnije i njihova je ljubav završila. Nakon glazbenika završila je u zagrljaju osobnog trenera Nicklasa Soderbloma koji ju je nakon nekog vremena i zaprosio, no nisu se vjenčali.

S glumcem Aaronom Phypersom je hodala nekoliko mjeseci, a par se 2015. godine vjenčao na tajnoj ceremoniji. Samo šest mjeseci kasnije, brak im se našao u problemima. Čim je predao papire za razvod, Phypers je započeo vezu s glumičinom susjedom, Denise Richards. Nicollette je bila u šoku kada je vidjela da je njegov auto parkiran ispred njezine kuće, a bila je užasno ljuta na svoju susjedu. "Bilo joj je neugodno što on nakon nje ljubi Denise", govorili su izvori bliski glumici.

Phypers i Richards vjenčali su se prije nekoliko godina, dok Sherian posljednjih par godina ne želi otkrivati detalje o svom privatnom životu. Paparazzi je redovito prate u stopu i tako je otkriveno da ima novog dečka, no više detalja o njemu nije htjela otkrivati.

