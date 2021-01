Mischa Barton bila je velika zvijezda zahvaljujući ulogama koje je dobila, no život joj je, nažalost, obitlježila ovisnost o alkoholu, kao i brojni skandali u koje se uplitala.

Američka glumica Mischa Barton proslavila se zahvaljujući nekad popularnoj tinejdžerskoj seriji "The O.C.", a na vrhuncu karijere sve je počelo ići silaznom putanjom.

Mischa je rođena 24. siječnja 1986. godine u Londonu, a kada je imala pet godina s obitelji se preselila u New York. Na Manhattanu je završila srednju školu, a oduvijek je htjela postati glumica te je pohađala i neke od najprestižnijih tečajeva glume. Pred kamere je stala prvi put s osam godina, a početak karijere označile su kazališne predstave u kojima je Mischa glumila. Pojavila se i u uspješnicama poput filmova "Ja u ljubav vjerujem" te "Šesto čulo", a glumila je u televizijskim serijama. Nakon premijere serije "The O.C." doživjela je svjetski uspjeh preko noći poput ostalih kolega te je osvojila i nekoliko nagrada za ulogu Marisse Cooper.

Osim kao glumica, karijeru je ostvarila i kao manekenka. Život joj je, nažalost, obilježila teška ovisnost o alkoholu koji konzumira od svoje 14. godine, a nekoliko je puta bila i uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Tijekom snimanja serije "The O.C." Mischa se sprijateljila s Lindsay Lohan i Kelly Osbourne, a bila je čest gost tuluma u Los Angelesu, ako ne i prečest. Kasnije je u intervjuima isticala kako je u to vrijeme mislila da se od nje očekuje da izlazi i mnogo radi u isto vrijeme, ali poslije je shvatila da je to put prema dolje. U svibnju 2007. godine hospitalizirana je zbog miješanja tableta s alkoholom, a iste je godine i uhićena jer je vozila automobil, a nije imala važeću vozačku dozvolu. Godinu kasnije osuđena je na tri godine zatvora uvjetno, morala je na predavanja o štetnosti alkohola te je morala platiti 2000 dolara kazne.

U srpnju 2009. godine glumičin je životni stil došao do vrhunca te su njezini roditelji i agent organizirali "intervenciju" jer su zaključili da Mischa nije sposobna odletjeti u New York zbog jednog eventa. Nakon sastanka s agentom i roditeljima uzela je jake sedative te se ubrzo onesvijestila. Odvezli su je u bolnicu, gdje je toliko izmaknula kontroli da je prijetila i kako će počiniti samoubojstvo. Doživjela je živčani slom te je primljena u psihijatrijsku bolnicu. Barton je kasnije rekla da nikada nije bila suicidalna, već je bila u depresiji.

Barton, koja danas slavi 35. rođendan, nije izbjegla ni financijske probleme zbog svog ponašanja. Čak je tužila i svoju majku jer je zaključila da joj je uskraćivala plaću te ju je otjerala iz svoje kuće.

Mischa se posljednjih nekoliko godina pokušava sabrati te vratiti život na pravi put. Trenutačno je u vezi s kolegom Marcom Flaminijem, a u kolovozu prošle godine razišla se od australskog manekena Jamesa Abercrombieja nakon što su zajedno proveli dvije godine.