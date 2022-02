Glumica Laura Dern pred kamerama je od svoje šeste godine, a tijekom zavidne karijere vodila je i turbulentan ljubavni život.

Američka glumica i redateljica Laura Dern već je dugo godina dobro poznato lice Hollywooda, a na policama ima brojne nagrade, kao što su Oscar, Emmy i nekoliko Zlatnih globusa. Danas je najpoznatija po uspješnoj seriji "Male laži", no karijeru je započela još kao šestogodišnja djevojčica.

Rodila se u obitelji glumaca, a njezini roditelji Diane Ladd i Bruce Dern upoznali su se na setu zajedničkog filma. Laura je odrasla s majkom i bakom te je oca rijetko viđala otkako se rastao od njezine majke kada su joj bile dvije godine, a svoju stariju sestru nikada nije upoznala. Njezina sestra Diane preminula je kada je imala tek 18 mjeseci nakon što je pala u bazen. Ta tragedija obilježila je Laurin život, a njezina se majka trudila da joj što više omogući i dopustila joj je da se odmalena bavi glumom.

Već sa šest godina se pojavila u filmu "White Lightning", u kojem joj je majka glumila, a obje su dobile uloge i u drami "Alice Doesn't Live Here Anymore". Skupa su zaigrale u romansi "Wild at Heart", i to mamu i kćer, a za film "Rambling Rose" su zaradile nominacije, Laura u kategoriji najbolje glumice te Diane za najbolju sporednu glumicu, što se dogodilo prvi put u povijesti.

Unatoč tome što se činilo da s roditeljima ima sjajan odnos, tužila ih je kada je imala 15 te je tražila emancipaciju. Oni su joj branili duža putovanja na filmske setove, što ju je naljutilo. Laura je pobijedila na sudu, a kasnije je istaknula da unatoč tome ima dobar odnos s roditeljima i da je to napravila zbog funkcionalnih razloga.

Laura je imala i turbulentan ljubavni život, a pravi šok joj je uslijedio zbog veze s 12 godina starijim kolegom Billyjem Bobom Thorntonom. Naime, Billy Bob i Laura bili su u vezi kada je on objavio da se vjenčao s Angelinom Jolie 2000. godine. Laura je u tom trenutku snimala film, a on se odselio bez ijedne riječi. O svemu je saznala iz medija, a kasnije s njime nikada više nije razgovarala.

Lauru su često povezivali s Bradleyjem Cooperom, no ona je odbacila navode o njihovoj ljubavi i istaknula da su samo bliski prijatelji. Udala se 2005. za glazbenika Bena Harpera te imaju sina Elleryja i kćer Jayju. Par se razveo 2013.

Dern je inače poznata kao glumica koja čvrsto stoji na zemlji, a tijekom svoje bogate karijere postavila je jedno pravilo koje su svi s kojima je radila morali poštivati. Nikada nije pristala na golotinju, no to je ipak prekršila zbog filma "Wild at Heart", u kojem je snimila golišave scene s Nicolasom Cageom. Objasnila je da se toliko unijela u scenarij da je odlučila napraviti rijetku iznimku i istaknula je da se jako zabavila istražujući hiperseksualizirani svijet.

Inače, tijekom #metoo pokreta glumica je otkrila da je doživjela seksualno zlostavljanje kao 14-godišnjakinja i da joj je mama u teškom razdoblju nakon toga bila velika potpora. U tom razdoblju se Laura borila i s depresijom.

