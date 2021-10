Julia Roberts je i danas jedna od najpoželjnijih glumica Hollywooda, a osim bogate karijere, vodila je i zanimljiv privatni život.

Oskarovka Julia Roberts još danas je jedna od najpoželjnijih zvijezda Hollywooda, a slavna glumica koja ovih dana slavi 54. rođendan tijekom bogate karijere osvojila je brojne nagrade. Na svojim policama ima tri Zlatna globusa, za nagradu Oscar je bila nominirana četiri puta, a osvojila je zlatni kipić za ulogu u filmu "Erin Brokovich".

Roberts je rođena u američkom gradiću Smyrna, koji je inače predgrađe Atlante, a odrasla je uz starijeg brata Erica Robertsa, također glumca, s kojim nije godinama razgovarala, te sestrom Lisom Roberts. Njezini roditelji upoznali su se upravo zahvaljujući glumi, a skupa su vodili dječju glumačku školu, sve dok se nisu rastali 1972. godine. Slavna glumica nije prečesto javno pričala o obiteljskoj pozadini, a prvi put se na velikom platnu pojavila 1988. godine u filmu "Satisfaction" uz Liama Neesona i Justine Bateman.

Već godinu kasnije pojavila se u filmu "Čelične magnolije", za koji je dobila nominaciju za Oscara i prvi Zlatni globus. Hit "Zgodna žena" u kojem glumi glavnu ulogu skupa s Richardom Geereom osigurao joj je mjesto među najbolje plaćenim glumicama Hollywooda toga doba te svjetsku popularnost. Romantične komedije poput filmova "Ja u ljubav vjerujem", "Moj dečko se ženi", "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Odbjegla nevjesta" donijele su joj status kraljice toga žanra, a uslijedile su i brojne uloge u dramama i trilerima, koje su oduševile njezine fanove diljem svijeta.

Čak pet puta je bila proglašena najljepšom ženom svijeta po časopisu People, a uz blistavu karijeru, vodila je i zanimljiv ljubavni život. Ljubila je brojne kolege, među kojima su Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott i Matthew Perry. S Keiferom Sutherlandom je kratko bila i zaručena, no prekinuli su tri dana prije nego što su trebali stati pred oltar 11. lipnja 1991. godine.

Dvije godine kasnije pred oltar je stala s pjevačem Lyleom Lovettom, no u braku su proveli samo dvije godine. Nakon njega se našla u zagrljaju glumca Benjamina Bratta, a svojeg sadašnjeg supruga upoznala je na setu filma "The Mexican", dok je još s Brattom bila u vezi. Snimatelj Daniel Moder i Julia i danas se vole, no u vrijeme kada su se upoznali on je bio u braku s Verom Steimberg. Godinu nakon što je upoznao slavnu glumicu predao je papire za razvod, a s Julijom je pred oltar stao 2002. godine.

Supružnici imaju 16-godišnje blizance Hazel i Phinnaeusa te 14-godišnjeg sina Henryja. Nedavno su proslavili 19. godišnju braka, a obilježili su je i na društvenim mrežama, gdje su objavili zajedničke fotografije.

Posljednjih nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o tome da je par pred razvodom, no Julia i Daniel su medijima ispričali kako su to samo tračevi na koje ne obraćaju pažnju. Ipak, o svemu su razgovarali sa svojom djecom jer ne žele da oni steknu krivi dojam, a već su odavno djeci objasnili da postoji mogućnost kako će se slična šuškanja ponavljati, s obzirom na to da su oboje slavne osobe.