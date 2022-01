Glumica Diane Lane proslavila se u romantičnim dramama, a ljubavni život u stvarnom životu nije daleko od onoga kojeg je utjelovila na velikom platnu.

Američka glumica Diane Lane na sceni je već dugi niz godina, a dama koja je debitirala na velikom planu s 14, ovih dana slavi 57. rođendan. Jedna je od rijetkih žena Hollywooda uz koje se ne veže baš nikakav skandal te je uspjela odoljeti plastičnim operacijama i zadržati svoju prirodnu ljepotu.

Lane je odrasla u New Yorku uz majku Colleen Leigh Farrington koja je bila pjevačica u noćnim klubovima te Playboyev model te Burtona Eugena Lanea, učitelja glume koji je radio kao taksist i profesor na fakultetu. Njezini roditelji su se razveli kada joj je bilo 13 i s majkom se preselila u Meksiko jer je ona imala skrbništvo nad njom. Ipak, otac je kasnije preuzeo skrbništvo nad Diane te se vratila u New York. Većinu vremena živjeli su u raznim hotelima te se s ocem vozila u taksiju.

Kada je imala 15 godina odlučila se emancipirati te je otputovala u Los Angeles s glumcem i prijateljem Christopherom Atkinsom, s kojim je glumila u filmu "Child Bride of Short Creek" iz 1981. Jednom je prilikom lijepa glumica komentirala kako je bila dosta neodgovorna te nije shvaćala što sve može proizaći iz njezinih djela.

Ubrzo se vratila u New York te je krenula u srednju školu i živjela je s prijateljevom obitelji. Majka ju je malo nakon toga otela te odvela u Georgiju, no ona i otac su kasnije pokrenuli protiv nje sudsku parnicu te se uspjela vratiti u New York. S majkom zbog svega nije razgovarala tri godine, no u konačnici su se pomirile.

Popularna glumica proslavila se romantičnim dramama koje su osvajale nježniji spol, a u dva filma je glumila s miljenikom žena, Richardom Gereom, "Olujna ljubav u Rodantheu" te "Nevjerna". Dobila je i brojna priznanja za svoj rad, a romantični filmovi postali su joj s godinama zaštitni znak, iako se okušala u raznim žanrovima.

Diane iza sebe ima dva braka. Šest godina je bila u braku s glumcem Christopherom Lambertom s kojim je dobila kćer Eleanor, a ona je krenula njihovim stopama i bavi se glumom. Drugi Dianin muž bio je kolega Josh Brolin te su bili vjenčani od 2004. do 2013. godine. Lane je vrlo tajnovita kada je riječ o njezinu privatnom životu, a rijetko govori javno o svojim vezama. Posljednjih godina se ne zna je li se ponovno zaljubila, a na svako novinarsko pitanje o ljubavi uspješno izbjegne odgovor.

