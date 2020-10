Dakota Johnson odrasla je u glumačkoj obitelji uz majku Melanie Griffith i oca Dona Johnsona te očuha Antonija Banderasa, a pred kamerama se prvi put pojavila kada je imala 10 godina.

Američka glumica Dakota Mayi Johnson kći je holivudskih glumaca Dona Johnsona i Melanie Griffith, a karijeru je započela kada je imala tek 10 godina. Ipak, roditelji su je usmjerili da prvo završi srednju školu pa tek onda krene u holivudske vode i audicije za filmove, a do danas je već postala jedno od poznatih lica filmske industrije.

Dakota je odrasla u glumačkoj obitelji, a osim roditelja, uspješne karijere ostvarili su njezini djed i baka, Peter Griffith i Tippi Hedren, kao i njezina ujna Tracy Griffith. Odrasla je uz očuha Antonija Banderasa, bivšeg supruga svoje majke Melanie. Zbog posla svojih roditelja često je i sama bila gost brojnih filmskih setova, a kao tinejdžerica je radila na tržnici u Aspenu, gdje njezini roditelji imaju kuću. Često je mijenjala škole, a bila je u njih čak sedam. Kada je imala 12 godina počela se zanimati za modeling, nakon što je bila na fotografiranju s ostalom djecom slavnih roditelja. Borila se jedno vrijeme s depresijom kada je imala 14 te je bila i u klinici za rehabilitaciju, a nakon srednje škole se prijavila za prestižni Julliard u New Yorku, no nisu je primili.

Jedno je vrijeme radila kao model, a 2010. godine je njezina karijera počela ići uzlaznom putanjom. Pojavila se u filmu "The Social Network", a 2015. godine je osvojila svijet glavnom ulogom u trilogiji "50 nijansi sive". Uslijedio je film "How to be single", a još danas niže uloge te ćemo ju još dugo gledati na velikom platnu.

Dakota pažnju medija plijeni i svojim privatnim životom. Bila je u dugim vezama s glazbenikom Noahom Gershom i glumcem Jordanom Mastersonom, a jedno je vrijeme ljubila i Matthewa Hitta. Od listopada 2017. godine Dakota je u vezi s pjevačem Coldplayja, Chrisom Martinom. Često su prekidali i mirili se, no danas im navodno cvatu ruže u vezi. 2020. godinu zajedno su proslavili na Maldivima u društvu Chrisove bivše supruge i glumice Gwyneth Paltrow i njezina supruga Brada Falchuka. To nije čudno s obzirom na to da su bivši supružnici u dobrim odnosima i često se privatno druže, a Dakota i Gwyneth dobre su prijateljice.