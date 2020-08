Blake Lively najpoznatija je po ulozi u seriji "Tračerica" koja joj je transformirala karijeru, a posljednjih godina mediji je prate i zbog braka s Ryanom Reynoldsom.

Američka glumica Blake Lively napoznatija je po ulozi Serene Van Der Woodsen u seriji "Tračerica", a ova slavna dama koja danas slavi 33. rođendan tijekom karijere je ljubila i mnoge slavne kolege te se s jednim od njih i skrasila.

Blake je ime dobila po bakinom bratu, a odrasla je u obitelji u kojoj se svi bave zabavnom industrijom. Njezina majka je lovac na talente, dok joj je otac glumac. Glumica ima starijeg brata Erica te polusestre Lori i Robyn te polubrata Jasona iz majčina prijašnjeg braka. S roditeljima je još kao djevojčica odlazila na tečajeve glume jer ju nisu htjeli ostaviti s dadiljama. Glumačku karijeru započela je s 10 godina kada se 1998. godine pojavila u filmu "Sandman", u režiji njezina oca. Kao djevojčica nije bila posebno zainteresirana za glumu, no sve se kasnije promijenilo.

U srednjoj školi u Los Angelesu bila je predsjednica razreda, navijačica te je pjevala u zboru. Svoj prvi ozbiljniji film "The Sisterhood of the Traveling Pants" snimala je tijekom praznika u srednjoj školi. Najzapaženija uloga do danas joj je ostala ona Serene Van Der Woodsen, no prvo ju je htjela odbiti zbog odlaska na fakultet. Serena je transformirala njezinu karijeru obzirom na uspješnot serije "Tračerica", a Blake je nakon toga krasila i brojne naslovnice svjetskih časopisa.

Dosad je glumila u brojnim poznatim filmovima uz bok sa slavnim kolegama te je postala jedna od najtraženijih holivudskih glumica. Plava kosa i zarazan osmijeh njezini su zaštitni znakovi, a posjednjih godina pažnju plijeni i svojim brakom s Ryanom Reynoldsom.

Blake je za vrijeme snimanja "Tračerice" hodala s kolegom Pennom Badgleyjem, koji joj i u seriji tumači dečka, a ljubav je potrajala tri godine. Povezivali su je i s holivudskim miljenikom Leonardom DiCeprijem, no pred oltar je stala s Reynoldsom.

Ljubav svog života upoznala je 2012. godine, no prvo su bili prijatelji, a godinu kasnije započeli su vezu. Vjenčali su se u rujnu 2012. godine, a par ima tri kćeri. Sretna obitelj trenutačno živi u Pound Ridgeu, a svoje obožavatelje često uveseljavaju vrkavim obiteljskim objavama na društvenim mrežama te su na glasu kao najslađi par Hollywooda. Blake Lively danas brojni svjetski mediji bez dlake na jeziku nazivaju "boginjom ljepote".