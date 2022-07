Profesionalni glumački posao nije nimalo lagan, a tome svjedoče mnoge priče poznatih glumica i glumaca koji su za svoje uloge morali mijenjati fizičko, ali i psihičko stanje.

Biti profesionalni glumac nije lako, a tome svjedoče mnoge priče poznatih holivudskih glumaca koji su za svoje uloge na sebi morali napraviti brojne promjene. I dok neki misle da se ovdje konkretno odnosi na mijenjanje boje kose ili neke minimalne fizičke promjene, mnogi su glumci potvrdili da su za ulogu morali uložiti puno više truda da budu drugačiji.

Natalie Portman za svoju se najnoviju ulogu morala pošteno udebljati kako bi tumačila junakinju Marvelovih filmova Jane Foster u novom nastavku ''Thor: Love and Thunder''.

Portman je za Jane morala dobiti na mišićnoj masi pa je tako puno sati dnevno provela trenirajući, a rekla je kako joj je ova uloga dobro došla da jednom bude suprotno, da ojača koliko može.

Potpunu suprotnost, Natalie je morala učiniti za ulogu u ''Crnom labudu'' za koji je drastično izgubila devet kilograma glumeći balerinu.

U tom trenutku trenirala je dva sata dnevno. Šest mjeseci prije snimanja, povećala je treninge na pet sati dnevno i na kraju, dva mjeseca prije snimanja, trenirala je osam sati dnevno.

''Disciplina je bila dobra za tu ulogu - jako je boljelo, tijelo mi je konstantno bilo u bolovima'', rekla je 2010. za Daily Mail.

''Bilo je nekoliko noći u kojima sam stvarno mislila da ću umrijeti. Tada sam prvi put razmišljala koliko ozbiljno mogu shvatiti ulogu da prolazim kroz sve to za nju'', ispričala je za EW.

Njen kolega na setu i jedan od najpoželjnijih muškaraca svijeta, Chris Hemsworth, za svoju se ulogu u Marvelovoj franšizi također itekako morao potruditi.

Da bi dostojno prikazao slavnog Thora, Hemsworth je morao nabiti skoro 10 kilograma mišićne mase, a da bi došao do tog cilja jeo je i do 5 tisuća kalorija na dan.

''Osjećao sam se kao da samo jedem i kad sam gladan i kad nisam gladan'', rekao je 2011.

Glumac je slijedio i poseban protokol kada je morao snimati scene bez majice.

''Počinjemo s tri litre i svakodnevno povećavamo za jednu litru, a onda bi do kraja snimanja popio i po sedam litara vode'', rekao je Chrisov trener.

Osim Marvelovih junaka, za svoje su se uloge drastično mijenjali i ostale poznate holivudske face.

Mila Kunis također je za ulogu u ''Crnom labudu'' uz Natalie Portman izgubila skoro 10 kilograma, a svojim izgledom nije bila nimalo zadovoljna.

''Pogledala bih se u ogledalo i pomislila: ''Bože, ovo je grozno!'' Nisam imala grudi, stražnjicu… Sve je bilo samo kost'', a potom se našalila da joj je za mršavljenje trebalo pet mjeseci, a za nadoknadu izgubljenog samo pet dana.

Kunis je za brže mršavljenje počela i pušiti.

''Jela sam minimalno i pušila. Maksimalno 200 kalorija dnevno. Bilo je grozno''.

Chris Pratt za svoje je uloge morao i brzo mršavjeti i brzo nakupljati kilograme.

Za film ''Parks and Recreation'' Pratt je morao dobiti na debljini pa je težio 130 kilograma, a kontra efekt dogodio se za film ''The Guardians of the Galaxy'' za koji je izgubio nevjerojatnih 30 kilograma te povećao mišićnu masu.

Istu stvar prošao je i kolega glumac Christian Bale koji je javnost šokirao svojim izgledom u filmu ''The Machinist''.

Bale je za ulogu izgubio skoro 30 kilograma, a mnogi su se zbog anoreksičnosti bojali za njegovo zdravlje.

Suprotnost je tada doživio za sljedeći film ''American Hustle'' u kojem je nadoknadio izgubljeno i udebljao se 20 kilograma.

''Pojeo sam puno krafni, puno cheeseburgera i svega ostalog. Doslovno sam jeo sve što mi je došlo pod ruku'', rekao je za People nakon završetka snimanja.

Na svojim su kilogramima morali poraditi i ostali poznati glumci poput Jakea Gyllenhaala, Anne Hathaway, Renee Zellweger, Jareda Leta, Jonaha Hila i ostalih, a stručnjaci su bili vrlo zabrinuti za zdravlje glumaca jer su ovi načini mršavljenja i dobivanja kilograma bili nagli i nezdravi.

