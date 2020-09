Svoju blistavu karijeru Sophia je počela 1950. godine kada je imala svega 16, a probila se među najveće svjetske zvijezde, gdje je još i danas.

Legendarna Sophia Loren jedna je od najvećih glumačkih diva 20. stoljeća, a svojom ljepotom i senzualnošću ne prestaje oduševljavati ni danas. Loren je Američki filmski institut proglasio 21. najvećom ženskom zvijezdom klasičnog Hollywooda, a danas ova slavna Talijanka slavi 86. rođendan.

Svoju blistavu karijeru Sophia je počela 1950. godine kada je imala svega 16. Pojavila se na jednom natjecanju ljepote, a primijetio ju je lovac na talente koji joj je predložio da počne uzimati satove glume i tu je sve počelo. Na natjecanjima ljepote je odlazila zbog novčanih nagrada jer je potekla iz siromašne obitelji. Odrasla je sama s majkom i jedva su spajale kraj s krajem, a svom ocu nikada nije oprostila što ih je ostavio. Za njegova života se vidjela s njime tek tri puta, no nikada nije htjela ostvariti konkretniju vezu s njim.

Loren je do svoje velike šanse glumila u manje zapaženim filmovima te je imala tek sporedne uloge, no nakon što je potpisala za produkcijsku kuću Paramount, njezina međunarodna karijera krenula je uzlaznom putanjom. Publiku je osvojila prvenstveno svojom pojavom, a njezine raskošne obline, seksualnost i zavodljiv izgled od same njezine karijere su bili u prvom planu.

Vrhunac karijere i prvi milijun

Prvi film zbog kojeg je Sophia dobila pohvale bio je "Dvije žene" Vittoria De Sice iz 1960. Upravo je za ulogu u tom filmu Sophia dobila i svog prvog Oscara i time ušla u povijest kao prva glumica koja je osvojila najprestižniju filmsku nagradu za ulogu u filmu na stranom jeziku. Na vrhuncu karijere Sophija je bila 1964. godine kada se pojavila u filmu "The Fall of the Roman Empire", za koji je dobila honorar od milijun dolara, što je u to vrijeme bilo neviđena svota novaca.

Nakon nizanja uspješnih uloga i nominacija za Oscare Sophia je postala i prva zvijezda koja je lansirala vlastitu liniju parfema. Lansirala je i liniju sunčanih naočala, a iako je bila jedna od najvećih diva Hollywooda, kada je osnovala obitelj odlučila se na filmu i TV-u pojavljivati samo u posebnim prilikama. Ista je situacija i danas, kada je Loren i dalje aktivna glumica.

Slavna glumica našla se i u središtvu velikog skandala 1982. godine kada se pročulo kako je na 18 dana završila u zatvoru. Navodno je u Italiji izbjegavala redovito plaćati porez te nije prijavljivala svoju imovinu i prihode, no na kraju je puštena na slobodu zbog manjka dokaza.

Slamala je muška srca, no vjerna je ostala samo jednom

Na vrhuncu karijere je često slamala muška srca. Poznat je primjer njezine nesuđene romanse s Peterom Sellersom, s kojim je snimila glazbeni album. Naime, Peter je ostavio svoju ženu zbog zaluđenosti Sofijom, a ona ga je na kraju ipak odbila. Imala je aferu i s kolegom glumcem Caryjem Grantom,a s njim je glumila u filmu "Houseboat", za koji je njegova tadašnja supruga pisala scenarij. Iako su dvije godine uživali u strastvenoj romansi, Cary i Sophia rastali su se ogorčeni vezom, a ostali su u trajno lošim odnosima. Navodno se Cary čak i želio pomiriti sa svojom ljubavnicom, no Sophia mu je poslala jasnu poruku udavši se za Carla Pontia.

Zajedno su dobili dva sina, a ona je ostala udovica 2007. kada je Ponti preminuo zbog komplikacija s plućima.

Tijekom cijele njezine karijere postojao je interes javnosti za njezinim intimnim fotografijama. Upravo zbog toga, Loren je 1999. godine podigla tužbu protiv 79 stranica za filmove za odrasle zbog objavljivanja njezinih obnaženih fotografija.

Glamurozna diva cijelog je života fascinirala javnost i svoje obožavatelje, a i danas suvereno plovi crvenim tepisima, čak i u poznom devetom desetljeću života. Sophia Loren dobitnica je brojnih prestižnih filmskih nagrada, a njezine police krasi i jedna Grammy nagrada. Ponosna je vlasnica i Oscara za životno djelo, a još danas je jedna od najvećih legendi filmske industrije.