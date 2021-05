Steven Seagal proslavio se 80-ih godina u akcijskim filmovima, a tijekom bogate karijere vodio je i turbulentan privatni život.

"Iznad zakona", "Otporan na metke" i "Utjerivač pravde" samo su neki od filmova kojima se 80-ih godina proslavio snagator Steven Seagal, a glumac je ovih dana proslavio 69. rođendan.

Seagal je rođe u Michiganu, a karijeru je započeo kao instruktor aikida u Japanu. Nakon nekoliko godina podučavanja preselio se u Los Angeles gdje je nastavio tu karijeru, a 1988. godine je debitirao na velikom platnu u filmu "Iznad zakona". Zaredale su mu se filmske uspješnice, no nakon nekoliko godina ispred kamera, prebacio se na producentski posao. Od onda je nastavio glumiti, imao je i svoj reality show te još danas radi na filmu kada god za to ima priliku.

Osim borilačkim sportovima i glumom, Seagal se bavio i glazbom. Obožava svirati gitaru čitav svoj život, a njegova glazba pojavila se i u nekoliko filmova. Svoju glazbu opisuje kao mješavinu popa, countryja i bluesa, a 2005. godine je objavio i prvi studijski album.

Poslovnu crtu oduvijek je vješto pokazivao te je u jednom trenutku lansirao i energetsko piće sa svojim imenom. "Steven Seagal's Lightning Bolt" je napitak koji je tek kratko bio na policama dućana, a slavni snagator osmislio je i losion nakon brijanja sa svojim potpisom.

Veliki je obožavatelj oružja i dok nije pred kamerama, a ima opsežnu kolekciju mačeva i pištolja. Tijekom bogate karijere vodio je i turbulentan privatni život.

Još dok je živio u Japanu vjenčao se za prvu suprugu, Miyako Fujitani, kćer instruktora aikida. Zajedno su dobili dvoje djece, Kentara i Ayako. Par se rastao nakon što se Seagal odlučio vratiti u SAD. Još su neko vrijeme bili u braku, no Miyako je zatražila razvod zbog Seagalove afere s glumicom Kelly LeBrock. Kratko je bio u braku i s glumicom Adrienne La Russa 1984. godine, no brak je iste godine poništen iako su i dalje bili u vezi. LeBrock je Seagalu rodila kćer 1987. godine, a sina Dominica dobili su 1990. Slavni glumac danas je u braku s Erdenetuya Batsukh, s kojom je dobio sina. Osim biološke djece Steven je skrbnik Yabshi Pan Rinzinwangmo, kćeri 10. Panchen Lame od Tibeta. Kada je studirala u Americi, vodio je brigu o njoj.

Steve Seagal je imao i problema sa zakonom, a sve zbog optužbi za napastovanje za što su ga teretile bivše kolegice. Prvu tužbu je dobio 1995. godine, a posljednjih nekoliko godina zbog istih je terećenja bio česta meta novinara.

Zanimljivo je i kako je Seagal lagao o svom porijeklu, tvrdeći da ima talijanske, ruske i japanske korijene, no zapravo ima židovske i irske krvi. No to nije jedina laž kojom se hvalio. Tvrdio je i da se borio protiv Jakuze, pripadnika japanske kriminalne organizacije, te da je pomogao trenirati CIA-ine agente.

Usto, rekao je da govori japanski, ruski i talijanski jezik, no ne postoji dokaz da govori ijedan osim engleskog. Najzanimljivije je što je sam sebe proglasio seks-simbolom, a mrzi intervjue davati ženama.