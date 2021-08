River Phoenix preminuo je 1993. godine u klubu The Viper Room u Los Angelesu, a nikad prežaljeni glumac bio je najveća zvijezda svoje generacije.

Nikad prežaljeni američki glumac River Phoenix ovih bi dana proslavio 51. rođendan, a tragična smrt jednog od najperspektivnijih glumaca svoje generacije je 1993. godine Hollywood zavila u crno.

River je od samih početaka bio poseban, a tome je pridonio i stil života koji je imao sa svojom obitelji. Njegovi roditelji bili su dio kulta zbog kojeg su se često selili, a uglavnom se družio sa svojim bratom, glumcem Joaquinom Phoenixom, i sestrama Liberty, Rain i Summer. Zanimao se za glazbu i glumu još otkako je bio dječak, a njegovi su roditelji to prepoznali te su ga vodili na audicije za TV i filmske uloge.

Prva serija u kojoj se pojavio bio je "Seven Brides for Seven Brothers" 1982. godine, a već u tom periodu dobio je obožavatelje iz svih dijelova svijeta. River i njegova sestra Rain jedno su vrijeme skupa svirali u bendu Aleka’s Attic, u kojem je River bio glavni vokal i gitarist. Slavni glumac dio je glazbene povijesti jer je tijekom snimanja filma “My Own Private Idaho” upoznao Fleu, današnjeg basistu benda Red Hot Chilli Peppers, koji je Riveru posvetio pjesmu "Transcending". Michael Stipe također je bio blizak s Riverom, a njegov bend R.E.M. posvetio je čitav album ovom sjajnom glumcu.

U kratkoj, ali bogatoj karijeri dobio je i brojna priznanja za svoj rad, a svakim novim filmom dobivao je sve više obožavatelja sa svih dijelova svijeta.

Kobnog 30. listopada 1993. godine otišao je u izlazak s djevojkom Samanthom Matis, Fleom, bratom Joaquinom i sestrom Rain. Otišli su u klub The Viper Room, čiji je vlasnik onda bio glumac Johnny Depp, a River je u jednom trenutku samo kolabirao. Koncert koji se u tom trenutku održavao odmah je prekinut, a Flea koji je inače s Deppom bio na pozornici, otišao je s Phoenixom u bolnicu. Unatoč naporima liječnika da ga ožive, proglašen je mrtvim u 1:51 u noći.

Nakon smrti slavnoga glumca kružile su razne teorije zavjere. Samantha Matis, koja je bila njegova djevojka u trenutku smrti, prije nekoliko je godina opovrgnula sve napise o teorijama zavjere, no ispričala je kako je bilo jasno da se s glumcem nešto događa. "Bio je većinu vremena trijezan, no brojni njegovi prijatelji su se drogirali i znala sam da nešto nije u redu. Nisam ga viđala da se drogira, no ponašao se u nekoliko navrata tako da mi je bilo neugodno u njegovu društvu", ispričala je. Dodala je kako je ubrizgao heroin, no tek nakon što je ušao u klub u kojem se i srušio.

Film "Dark Blood" snimao se kada je River preminuo, a producenti su onda rekli da su snimili 80% filma, no trebali su shvatiti kako da sve završe bez njega. Film je premijerno prikazan 20 godina nakon Riverove smrti.