Jon Voight je na holivudskoj sceni još od kraja 60-ih godina, a dugo je medijske stupce punio zbog odnosa sa slavnom kćeri Angelinom Jolie.

Američki glumac Jon Voight na sceni je više od 50 godina, a proslavio se krajem 60-ih ulogom Joea Bucka u filmu "Midnight Cowboy". Tijekom 70-ih godina je postao prava holivudska zvijezda te je žario i palio celebrity nebom, a posljednjih godina najviše pažnje privlači odnosom sa svojom slavnom kćeri Angelinom Jolie.

Voight je inače dobitnik Oscara, a na policama ima četiri Zlatna globusa te brojne druge nagrade. Tijekom bogate karijere često je uzimao i pauze, a tabloide je punio svojim privatnim životom. S glumicom Lauri Peters vjenčao se 1962. godine, a upoznali su se kada su zajedno glumili u jednoj predstavi na Broadwayu. Rastali su se 1967., nakon čega se zaljubio u kolegicu Marcheline Bertrand.

Par je pred oltar stao 1971. godine, no rastali su se pet godina kasnije. Angelina Jolie imala je samo godinu dana kada su joj se roditelji razišli, a to se dogodilo malo nakon što su Marcheline i Jon dobili sina Jamesa. Voight je priznao da je imao aferu te da su se on i supruga upravo zbog toga i rastali.

Njegova kći je imala samo sedam godina kada se uz njega prvi put pojavila u filmu, a glumila mu je kći u komediji "Lookin' to Get Out" iz 1982. godine. Kada je imala 16 godina odlučila se potpuno posvetiti glumi, a s ocem se ponovno na velikom platnu pojavila u hit-filmu "Lara Croft: Tomb Raider" 2001. Jon i Angelina su imali turbulentan odnos, no sve razmirce su izgladili. Na dodjeli Oscara 2000. godine glumica je u govoru istaknula kako je Voight odličan glumac, ali je još bolji otac.

Godine 2002. glumac je u jednom intervjuu izrazio zabrinutost za mentalno zdravlje svoje kćeri, nakon čega nisu razgovarali pet godina. Rekao je kako je Angelina imala mentalnih poteškoća nakon razvoda od Billyja Boba Thorntona, a znakove psihičkih problema je po njemu pokazivala još dok je bila djevojčica.

"Moj otac i ja ne razgovaramo. Nisam ljuta na njega, ali ne vjerujem da mi je netko obitelj samo zato što smo u krvnom srodstvu. Nakon toliko godina shvatila sam da nije zdravo za mene da budem u njegovu društvu", govorila je onda Angelina. U to je vrijeme čak i pravno odbacila prezime Voight, iako ga nikada nije ni koristila u javnosti, jer su je svi nazivali kćeri Jona Voighta te je smatrala da bi mogla dobiti poslove samo zbog prezimena, ali ne i truda.

Marcheline Bertrand preminula je s 56 godina od posljedica raka, a Angelina je onda rekla kako je njezina majka zaslužna za odgoj nje i brata te oca nije ni spomenula. Tek nakon toga ponovno su počeli razgovarati i to zbog Brada Pitta. Upravo Angelinin bivši suprug nagovorio ju je da se pomiri s ocem, ne zbog sebe, već zbog njihove djece. Iako nije bio na njihovu vjenčanju 2014. godine, Jon je rekao kako je sretan zbog slavnog para. Tek su se 2017. godine zajedno počeli pojavljivati u javnosti, a oboje su do danas nekoliko puta istaknuli kako su u korektnim odnosima. Još više su se zbližili nakon Angelinina razvoda od Brada, a glumac je nekoliko puta komentirao kako se redovito viđa s unucima.

Jon Voight, koji ovih dana slavi 83. rođendan, još uvijek je aktivan u glumačkom, ali i političkom životu.

Najzarazniji božićni hit snimila je usred ljeta, a evo kako je proslavila još jedan uspjeh pjesme zbog koje svake godine zaradi vrtoglavu cifru +15

Pozirala u bikiniju i sve ostavila u čudu, izgleda bolje no ikada samo par mjeseci otkako je dobila dijete s 34 godine starijim suprugom +16