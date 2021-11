Chadwick Boseman preminuo je u kolovozu prošle godine, a glumac u usponu ovih bi dana proslavio tek 45. rođendan.

Smrt američkog glumca Chadwicka Bosemana prošle je godine zavila Hollywood u crno, a ovaj perspektivni glumac ovih bi dana proslavio tek 45. rođendan.

Boseman je završio režiju na Sveučilištu Howard, nakon čega je počeo raditi kao scenarist, redatelj i glumac na nekoliko projekata. U svojoj je karijeri Boseman utjelovio više povijesnih ljudi poznatih po rušenju rasnih barijera u SAD-u, uključujući soul pjevača Jamesa Browna u filmu "Get on Up", suca Vrhovnog suda SAD-a Thurgooda Marshalla u filmu "Marshall" te prvog afroameričkog profesionalnog igrača bejzbola Jackiea Robinsona u filmu "42".

Najpoznaiji je bio po ulozi u filmu "Crna pantera". Kralj T'Challa bio je vladar izmišljenog afričkog kraljevstva Wakanda i borac protiv kriminala poznat kao Crna pantera. "Crna pantera iz 2018" prvi je film o superheroju u kojemu su glumci uglavnom bili afroamerikanci. "Crna pantera" je bio među filmovima s najvećom zaradom te godine, a nominirana je bila za šest Oscara, uključujući za najbolji film, a dobila ih je tri - za najbolju filmsku glazbu, najbolji, produkcijski dizajn i najbolju kostimografiju.

Glavni lik Crne pantere stvoren je dvije godine ranije, kada ga je također igrao Boseman, u Marvelovom filmu "Captain America: građanski rat", a "Crnu panteru" utjelovio je još dva puta - 2018. u flmu "Osvetnici: rat beskonačnosti" te 2019. u filmu "Osvetnici: kraj igre". Chadwick je za svoje uloge bio nekoliko puta nagrađen, a ono što su rijetki znali je činjenica da se posljednje četiri godine života borio sa zloćudnim karcinomom.

Glumcu je dijagnosticiran rak debelog crijeva 2016. godine, no nikada javno o tome nije progovorio. Samo uzak krug njemu bliskih ljudi znao je što se događa, a čak i kada se rak proširio nastavio je raditi. U isto vrijeme je išao na kemoterapije, no njegovo tijelo nije izdržalo. Preminuo je 28. kolovoza 2020. godine u svom domu u Los Angelesu.

Uz njega je bila i supruga Taylor Simone Ledward, s kojom se glumac u tajnosti vjenčao nekoliko mjeseci prije smrti. Chadwick je Taylor zaprosio u listopadu 2019. godine, a vjenčali su se pred uskim krugom obitelji i prijatelja nekoliko tjedana prije nego što se njegova bolest pogoršala, piše Mirror. Sve dok mu nije postala redovita pratnja na crvenim tepisima, Chadwick i Taylor su krili detalje svoje veze. Taylor je pjevačica koja je 2014. godine na Sveučilištu Pomona u Kaliforniji završila Glazbenu akademiju, a tijekom studija je bila glavna vokalistica lokalnog jazz benda. Vezu s holivudskim glumcem potvrdila je 2015. godine, a u to su ih vrijeme i prvi put uhvatili zajedno.

Članovi obitelji, prijatelji i brojne kolege komentirali su da su Chadwick i Taylor bili presretni zajedno, čak i u teškim trenucima. Posljednji put su se zajedno u javnosti pojavili na NBA utakmici u Chicagu u veljači prošle godine.

