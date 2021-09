Nick Cave iza sebe ima zavidnu karijeru, a mediji su nerijetko pratili i njegov turbulentan privatni život. Godine 2015. njegovu obitelj pogodila je strašna tragedija.

Australski glazbenik Nick Cave zahvaljujući svom izričaju već je ušao u legendu, a ovaj popularni pjevač, tekstopisac i povremeni glumac iza sebe ima zaista zanimljivu karijeru, koju su nerijetko pratile tragedije iz privatnog života. Ovih je dana proslavio 64. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njegova života.

Cave je rođen u ruralnoj Victoriji u Australiji, a u Melbourneu je studirao umjetnost prije nego što je postao članom benda The Birthday Party. Upravo taj bend svojedobno je bio jedan od najpopularnijih post-punk sastava u Melbourneu krajem 70-ih godina te je bio sjajna odskočna daska Nickovoj karijeri.

Bend se 80-ih godina preselio u London, no zbog tamošnjeg načina života koji su vodili promijenili su svoj zvuk te su pomogli inspirirati gothic rock žanr. Pratio ih je i nadimak "najnasilnijeg live benda na svijetu". Već u to je vrijeme Cave postao poznat po svom upečatljivom izgledu, a duža crna kosa i blijedo lice do danas su mu ostali zaštitni znak. Dvije godine otkako su stili u London, bend se odlučio preseliti u Berlin no ondje su se raspali. Cave je godinu nakon toga oformio bend Nick Cave & The Bad Seeds koji djeluje još i danas.

90-ih godina Cave se često selio između Sao Paula i Engleske, a u to je vrijeme inspiraciju za svoje pjesme pronalazio u Bibliji, točnije Novom zavjetu. Njegovi nastupi postali su mirniji, a u to je vrijeme svoje obožavatelje osvajao baladama. Snažan bariton i nezamjenjiv način nastupa označili su njegovu karijeru, a upravo zbog toga Cave je danas jedan od najcjenjenijih svjetskih glazbenika.

Vodio je i zanimljiv privatni život. Anitu Lane ljubio je od kraja 70-ih do početka 80-ih godina, a zajedno su i snimali glazbu u nekoliko navrata. Najprepoznatljivije obrade koje su snimili zajedno su svakako "Death Is Not The End" Boba Dylana i "Je t'aime... moi non plus" Jane Birkin. Prekinuli su nakon što se Cave preselio u Sao Paulo, a upravo ondje upoznao je svoju prvu suprugu, brazilsku novinarku Viviane Carneiro. Svog prvog sina Lukea par je dobio 1991. godine, a zajedno su bili šet godina prije nego što su predali papire za razvod. Svog drugog sina Jethra Nick je dobio s Beau Lazenby također 1991. godine. Jethro je odrastao sa svojom majkom u australskom Melbourneu, a oca je upoznao tek kada je imao sedam godina.

Sredinom 90-ih godina slavni glazbenik ljubio je i kolegicu PJ Harvey, no njihova veza nije bila dugoga vijeka. Britansku manekenku Susie Bick upoznao je 1997. godine, a upravo ona pozirala je i za naslovnicu njegova albuma "Push the Sky Away". Odustala je od svoje karijere kada su se vjenčali 1999. godine. Dvije djece, blizance Arthura i Earla, dobili su godinu kasnije, a s njima su živjeli u engleskom Brightonu.

Velika tragedija pogodila je njihovu obitelj kada je Arthur imao 15 godina. Dječak je u srpnju 2015. godine pao s litice u selu Ovingdean kraj Brightona te je na mjestu ostao mrtav. Caveova obitelj je nakon strašne nesreće objavila izjavu u kojoj su zamolili sve za privatnost. Emocije kroz koje je prolazio nakon gubitka sina Nick Cave je pokazao u dokumentarnom filmu "One More Time with Feeling", a Arthurovu smrt opjevao je i na svoja dva albuma, "Skeleton Tree" i "Ghosteen".

Nick Cave nikada nije skrivao da vjeruje u Boga, a kršćanski motivi su inspiracija za brojna njegova djela. Ipak, žestoki je protivinik organizirane religije, što je u nekoliko navrata naglašavao.

Inače, Nick Cave je već nekoliko nastupio pred domaćom publikom, a sljedeće godine održat će još jedan koncert i to na zagrebačkom Jarunu u sklopu INmusic festivala.