Chris Cornell jedan je od najpopularnijih glazbenika u žanru grungea, a njegovi obožavatelji i danas su u nevjerici zbog njegove smrti. Ovoga tjedna proslavio bi tek 57. rođendan.

Američki glazbenik Chris Cornell bio je pokretač, pjevač i gitarist bendova Soundgarden i Audioslave, jedno je vrijeme imao samostalnu karijeru, a osnovao je i bend Temple of the Dog. Brojni njegovi obožavatelji diljem svijeta i dalje su u nevjerici što ga više nema, a ovoga tjedna bi ovaj slavni glazbenik proslavio tek 57. rođendan.

Chris je odrastao u Seattleu u velikoj obitelji, a imao je dva starija brata te tri mlađe sestre. Njegovi roditelji rastali su se dok je još bio tinejdžer, nakon čega su on, braća i sestre uzeli majčino djevojačko prezime. Svi su pohađali katoličke škole, a upravo u jednoj od njih Chris je prvi put nastupao pred publikom u jednoj predstavi u kojoj je glumio. Još kao dječak se počeo zanimati za glazbu, a The Beatles je otkrio kada je imao tek 10 godina. Često je govorio kako su upravo oni "odgovorni" za njegov glazbeni izričaj.

Nije imao puno prijatelja, a uvijek je sebe opisivao kao samotnjaka. U tinejdžerskim godinama se počeo boriti i s depresijom, zbog koje je čitav život imao problema. S tek 12 godina počeo je piti alkohol, a nije prošlo dugo prije nego što je otkrio i droge. Do 15. godine se drogirao već na svakodnevnoj bazi, a sve dok se potpuno nije posvetio glazbi bio je na rubu života zbog svojih ovisnosti.

Jednom je prilikom rekao kako mu je majka spasila život tako što mu je kupila bubnjeve, a upravo onda počela je njegova glazbena karijera. Počeo se družiti s brojnim glazbenicima i s prijateljima je 1984. godine pokrenuo bend Soundgarden, koji će kasnije postati jedan od ključnih bendova u grunge pokretu. Surađivao je s brojnim kolegama, sa svojim bendovima je proputovao čitav svijet, a prodao je preko 14 milijuna albuma. Koautor je pjesme "You know my name" koja je 2006. objavljena kao naslovna pjesma filma o Jamesu Bondu "Casino Royale", a zahvaljujući jednoj pjesmi bio je nominiran i za Zlatni globus. Njegov naupitni talent osigurao mu je vojsku obožavatelja diljem svijeta, a svojom pojavom često je bacao u trans žene diljem svijeta.

Vodio je i zanimljiv privatni život. S menadžericom svog benda Susan Silver počeo je hodati 1985. godine, a pet godina kasnije stali su pred oltar. Zajedno su dobili kćer Lillian Jean, no 2004. godine su se razveli. S Vicky Karayiannis vjenčao se iste godine kada se i razveo od prve žene. U svakoj vezi probleme su mu radile njegove ovisnosti, a njegova udovica je nakon smrti pričala da ga nitko nije mogao izbaviti iz ralja ovisnosti osim njega samoga.

Cornella je tjelohranitelj pronašao bez svijesti 18. svibnja 2017. godine na podu kupaonice njegove hotelske sobe u Detroitu, nakon što je istu večer odradio nastup sa svojim bendom Soundgarden. Prevezli su ga u bolnicu, no nije mu bilo spasa. Liječnici su ga ubrzo zatim proglasili mrtvim, a policija je istražila njegov slučaj te su kasnije izvijestili kako ništa nije sumnjivo vezano za njegovu smrt.