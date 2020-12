Pjevač George Michael preminuo je na Božić 2016. godine, a fanovima je posljednje riječi uputio na svojem koncertu u Londonu 2012. godine.

svijet je šokirala iznenadnakoji je preminuo u 54. godini.

Njegov hit "Last Christmas" koji je otpjevao s grupom Wham! od tada ima posebnu težinu, a obožavatelji diljem svijeta se i četiri godine nakon tragične smrti pjevača prisjećaju posljednjih riječi koje im je uputio.

"Hvala London, volim vas. Vidimo se uskoro", poručio je Michael s pozornice na svojem koncertu u londonskoj areni Earls Court 17. listopada 2012. godine. No unatoč njegovim planovima, to mu je bio posljednji koncert u životu, piše The Mirror.

"Učinili ste prošlu večer je***o savršenom. Oprostite što ste morali tako dugo čekati da čujete ovo, nadam se da se čekanje isplatilo. Čuvajte se", izjavio je George dan nakon svojeg zadnjeg koncerta.

Tada je u planu imao turneju po Australiji, koja je otkazana zbog njegovih problema sa zdravljem.

Michael je patio od niza zdravstvenih problema, a 2011. godine završio je u privremenoj komi zbog upale pluća. Uslijedila je hitna operacija koja mu je pomogla da diše, no sumnjalo se da će ikada više moći pjevati.

U svibnju 2014. godine kolabirao je u svojem domu i hitno je prevezen u bolnicu. Dvije godine kasnije, na Božić, njegov ljubavnik Fadi Fawaz pronašao ga je mrtvog u njegovoj vili u Oxfordshireu. Preminuo je u miru, oko 2 ujutro, a policija nije utvrdila nikakve sumnjive okolnosti oko njegove smrti.

Zanimljivo je da je Fawaz ovog tjedan provalio u Michaelovu vilu, tvrdeći da je to i njegov dom, iako mu pjevač u oporuci nije ostavio ništa.

Svoji imovinu, koja je procijenjena na oko 96 milijuna funti, Michael je ostavio svojoj sestri Melanie Panayiotou koja je također preminula na Božić, samo 2019. godine.

Osim po svojem velikom glazbenom doprinosu, Michael će ostati zapamćen i kao karizmatična ličnost te kao veliki humanitarac.