George Harrison bio je gitarist legendarnih The Beatlesa, a imao je poprilično zanimljiv život.

George Harrison bio je dio legendarnih Beatlesa i poznat po nadimku "tihi Beatle". Skupa s Johnom Lennonom, Paulom McCartneyjem i Ringom Starrom, Harrison je ispisao povijest svjetske glazbe, a prisjetili smo se detalja iz bogate karijere ovog glazbenika.

Harrison je odrastao u britanskom Liverpoolu, gdje je završio i srednju školu. Obožavao je svirati gitaru, a na njega su utjecali brojni glazbenici, no najviše Elvis Presley, čijom je glazbom bio opčinjen. The Beatlesima se priključio još dok su djelovali pod imenom The Quarrymen, a svirao je s Johnom Lennonom i Paulom McCartneyjem. U to je vrijeme imao tek 15 godina te je Lennon smatrao da je premlad da bi svirao s njima. McCartney je ipak uspio kolegu uvjeriti da Harrison svira poput genijalca te je ostao u bendu.

Obzirom na to da je bio maloljetan, Beatlesi su imali problema s koncertima koji su se održavali izvan Velike Britanije, a ponekad i zbog činjenice da George ne smije toliko kasno biti u noćnim klubovima u kojima je nastupao s bendom. Nakon što je bend počeo voditi Brian Epstein, potpisali su za kuću EMI, a prvim singlom "Love Me Do" osvojili su vrhove top-ljestvica.

Tijekom blistave karijere The Beatlesa, Harrison je počeo razvijati veliku strast prema orijentalnim instrumentima, što se čuje i u singlu "Strawberry Fields Forever". Obožavao je indijske religije i stil života te je nerijetko pokušavao indijski zvuk implementirati u pjesme Beatlesa. Već 1968. godine tenzije u legendarnoj grupi postajale su sve veće te je Ringo Starr čak nakratko otišao iz benda.

Tijekom posjeta Woodstocku, Harrison se sprijateljio s Bobom Dylanom, a bio je fasciniran kako njegov bend funkcionira bez ikakvih tenzija. U to je vrijeme počeo pisati pjesme, a već je bilo jasno da su The Beatles pred raspadom. Svaki član kretao je u svom smjeru, a Harrison je tek na albumu "Abbey Road" dobio jednaka autorska prava u bendu kao Lennon i McCartney i to na pjesmama "Here Comes the Sun" te "Something".

Prije nego što su se The Beatles službeno raspali, Harrison je već objavio dva samostalna albuma. Godine 1970. svi članovi benda imali su svoje projekte, a osim izdanja 1974. nikada više nisu svirali zajedno u originalnom sastavu.

Od sredine 60-ih godina Harrison se izjašnjavao kao hinduist te je redovito prakticirao jogu. Zbog vjere je postao i vegetarijanac, a sve do smrti je prakticirao vjeru i jogu.

Pred oltar je stao prvi put 1966. godine s manekenkom Pattie Boyd, a Paul McCartney mu je bio kum na vjenčanju. Par se upoznao na snimanju spota za pjesmu "A Hard Day's Night" u kojem je Pattie glumila, a rastali su se 1974. godine. Kasnije je u medijima pričala kako je posljednja godina njihova braka bila puna kokaina i alkohola, a upravo to bio je i razlog rastavi. Nakon Harrisona zaljubila se u Erica Claptona, za kojeg se udala 1979. godine.

George Harrison je sljedeći put u bračnu luku uplovio s tajnicom diskografske kuće Dark Horse, Oliviju Trinidad Arias. Upoznali su se u uredu diskografske kuće u Los Angelesu, a vjenčali su se 1978. godine. Mjesec dana prije vjenčanja dobili su sina Dhanija Harrisona.

Glazbenik je bio veliki obožavatelj sportskih automobila, a skupljao je fotografije vozača utrki još otkako je bio dječak.

Legendarni Beatle preminuo je 2001. godine od posljedica raka pluća, a imao je tek 58. Dvije godine prije smrti preživio je napad nožem u svom domu, zbog čega je bio u bolnici zbog nekoliko ubodnih rana. Iza sebe je ostavio bogatstvo od oko 100 milijuna funti, a njegov pepeo prosuli su u rijeku Ganges.