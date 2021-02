Serija "Strasti" počela se emitirati 1999. diljem svijeta, a osvojila je gledatelje dok joj kritika baš i nije bila naklonjena zbog raznih elemenata fantastike.

Američka sapunica "Strasti" počela se emitirati u zemljama diljem svijeta prije skoro 22 godine pa tako i u Hrvatskoj na Novoj TV, a stekla je veliku popularnost i kultni status.

Domaća publika je mogla pogledati prve dvije sezone, odnosno 520 epizoda serije u kojoj radnja prati ljubavne zgode i nezgode stanovnika gradića Harmony u Novoj Engleskoj. Priča se vrtjela i oko sukoba između između najutjecajnijih obitelji - bogataša Cranea, radnika Bennetsa, Russellsa, Lopez-Fitgeraldsa i milijunaša Hotchkissa.

Gledateljima se sviđalo i što sapunica, kojoj kritičari nisu bili naklonjeni, ima dozu fantastike. Naime, jedan od likova je Tabitha, 300 godina stara vještica koja se voli igrati sa životima svojih sugrađana, a najdraže društvo joj je njezin oživljeni lutak Timmy. U radnju su bili uključeni i vukodlaci, ormar kroz kojeg se dolazi do pakla i nadnaravne moći.

Svojedobno je kontroverze izazvao dio serije u kojem lik Sheridan Crane glumi da joj je princeza Diana nabolja prijateljica i s njom razgovara nekoliko trenutaka prije nego što ona premine. To je izazvalo negodovanja javnosti.

Ipak, najistaknutiji lik u seriji je bio lutak Timmy kojeg je utjelovio Josh Ryan Evans. Evans je preminuo 5. kolovoza 2002. u 21. godini života zbog komplikacija koje je uzrokovala urođena srčana mana. Igrom slučaja baš je isti dan kad je preminuo emitirana epizoda "Strasti" posvećena njemu i u kojoj umire. Naime, prvotno je Timmy trebao umrijeti, ali da ostane u seriji kao anđeo koji će nadgledati ostale likove. Kako je Evans preminuo u stvarnom životu, taj se plan scenarista nije realizirao.

Vješticu Tabithu je utjelovila Juliet Mills (79) koja je glumila nakon toga završetka "Strasti" u nizu serija. Među njima su "Divlji u srcu" i "Ludnica u Clevelandu". Juliet je od 1980. u braku sa 18-godina mlađim glumcem Maxwellom Caulfieldom te imaju kćer Melissu (42) i sina Seana (46).

Brook Kerr (47), koja je tumačila Whitney Russell, imala je niz epizodnih uloga, a najpoznatija je kao Tara Thornton u seriji "Okus krvi". Iza sebe ima brak s glumcem Christopherom Warrenom Sr.-om. Ona i sad već bivši muž našli su se usred skandala jer ih je sin Chris Warren Jr. (31) tužio da su mu ukrali novac. Brook je kao 16-godišnjakinja rodila Chrisa i on se kao dijete počeo baviti glumom, a prema zakonu njegovi su roditelji dio novca morali stavljati u zakladu. No kad je on navršio 18 godina i htio pristup računu, saznao je da su potrošili njegove milijune dolara.

Jesse Metcalfe (42) nije ostvario upečatljivu karijeru nakon uloge Miguela Lopez-Fitzgeralda "Strasti". Glumio je manje poznatim filmovima i bio je dio serije "Kućanice" kao lik vrtlara.

Travisa Schuldta (46) gledatelji se sjećaju kao Ethana Winthropa, a kroz karijeru se pojavljivao u serijama među kojima su "Mentalist" i "Fringe". U seriji "Stažisti" je bio od 2006. pa do 2009. kao Keith. Travis je od 2014. u braku s kolegicom Natalie Zeaom (45), a u listopadu prošle godine su dobili kćer Reygan.

Lindsay Hartley (42) glumila je Theresu Lopez-Fitzgerald Winthrop u "Strastima", a zatim je glumila Ariannu Hernandez u seriji "Naši najbolji dani" od 2009. pa do 2010. Nakon toga je tumačila doktoricu Caru Castillo u seriji "Sva moja djeca".

Od 2012. do 2014. je bila u braku s kolegom iz sapunice "Strasti" Justinom Hartley (44) koji je glumio Fox Cranea. Nakon razvoda je zadržala njegovo prezime, a imaju kćer Isabellu (17). Justin je poznat po ulogama u popularnim serijama "Ovo smo mi", "Mladi i nemirni", "Smallville" i "Ljubavnice"

Glumac je u vezi s kolegicom Sofijom Pernas (31) koju je upoznao na snimanju serije "Mladi i nemirni".