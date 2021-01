Serija "Alf" bila je i ostala jedna od omiljenih u svijetu, počela se emitirati sredinom 80-ih i snimljena je u četiri sezone.

Krajem 80-godina na malim se ekranima pojavio novi sitcom u čijem se središtu radnje našao maleni čupavi vanzemaljac, koji je sasvim slučajno završio u garaži jedne američke obitelji te uskoro postao i jedan od njezinih članova.

Naravno, riječ je o seriji "Alf" čija je prva epizoda emitirana u rujnu 1986. godine, a zadnja u ožujku 1990. godine, no i danas je jedna od rado gledanih, uz čiji se sarkastični humor zabavljaju sve generacije. Glavnu ulogu Alfa odigrali su Paul Fusco i Mich Meszaros, a ostatak glumačke ekipe činili su Max Wright, Anne Schedeen, Andrea Elson i Benji Gregory.

Danas 71- godišnja Anne Schedeen u seriji je igrala Kate Tanner, snažnu ženu s mnogim odgovornostima u obitelji, koja daje sve od sebe kako bi vanzemaljcu, koji joj se iznenada pojavio u domu, pokazala gdje mu je mjesto. No s vremenom, Kateino srce omekša i Alfa zavoli kao svoje dijete. Anne je nakon "Alfa" ostvarila jednu od najuspješnijih glumačkih karijera od cijele ekipe. Jedne od najzapaženijih uloga odigrala je u serijama "Perry Mason: The Case of the Maligned Mobster" i "Sutkinja Amy". Posljednju ulogu odigrala je 2014. godine u seriji "Tiny Nuts", a danas se bavi dekoriranjem interijera.

Tinejdžericu Lynn u obitelji Tanner glumila je Andrea Elson, glumica koja je vrhunac svoje karijere ostvarila upravo tijekom 80-ih i 90-ih godina. Karijeru je zapostavila, iako je pokazala i obećavajući talent glumeći u serijama poput "Who’s The Boss", "Married…With Children and Mad About You". Posljednju ulogu odigrala je u seriji "The Young and the Restless", nakon čega je odlučila napraviti dugu stanku. Od 2008. godine radi kao instruktorica joge.

Benji Gregory bio je po mnogočemu zvijezda serije i to kao preslatki dječak Brian Tanner s čijeg su gledišta ispričane mnoge epizode serije, a on i Alf postali su najbolji prijatelji. Nakon uloge Briana, Benji se pojavio u serijama "The A-Team", "The Twilight Zone" i "Murphy Brown", a onda je odlučio da je vrijeme za promjenu. Posljednjih nekoliko desetljeća služio je u američkoj mornarici i sretno je oženjen sa suprugom Sarom.

No "Alf" ne bi bio to što je danas bez Willieja Tannera, lika koji je doveo čupavog vanzemaljca u kuću i počeo tu avanturu. Njega je glumio Max Wright, a Willie je bio njegova najznačajnija uloga. U lipnju 2019. godine preminuo je u 75. godini života nakon duge i teške bolesti. Glumio je i u serijama "Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley" i "Norm", a osim na televiziji pojavljivao se i u filmovima poput "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man", "The Shadow" i drugima. Sveukupno od 1974. godine do danas snimio je 60 različitih uloga, što u serijama, što u filmovima.

A iza glavnog junaka Alfa, krila su se zapravo dva imena. Jedno je ono Paula Fusca, lutkara koji mu je posudio glas i kasnije šetao ulicama bez da su ga ljudi na ulici prepoznavali, a dan danas se kao gost pojavljuje na brojnim događanjima i u brojnim prigodama ulazi u lik Alfa. I dok mu je glas posudio Paul, svoje tijelo je Alfu dao mađarski glumac Mich Meszaros koji je 2016. godine preminuo u 77. godini života. Posljednjih godina života imao je ozbiljnih zdravstvenih problema koji su počeli nakon što je pretrpio moždani udar. Bio je visok 84 centimetra, a karijeru je počeo u cirkusu gdje su ga prozvali najmanjim čovjekom na svijetu.