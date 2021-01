Grupa Sugabes je početkom milenija žarila i palila svjetskim glazbenim ljestvicama, a njezine osnivačice su 2019. godine najavile ponovno okupljanje.

Keisha Buchanan, Mutya Buena i Siobhan Donaghy osnovale su bend Sugababes 1998. godine, dok su sve tri još bile tinejdžerice.

Debitantski album "On Touch" izdale su 2000. godine, a njihov prvi veliki hit bila je pjesma "Overload" koja je dospjela na šesto mjesto britanskih glazbenih ljestvica te je nominirana za nagradu BRIT Award kao "najbolji single godine".

No unatoč uspjehu, godinu dana kasnije Donaghy je napustila bend, a zamijenila ju je Heidi Range koja je prije toga pjevala u još jednom popularnoj britanskoj ženskoj grupi - Atomic Kitten.

Upravo u ovom sastavu, Sugababes su izbacile neke od svojih najvećih hitova, uključujući "Push The Button" i "Hold in The Head".

No 2005. godine iz benda je otišla još jedna od osnivačica, Mutya, koja je odlučila izgraditi solo karijeru, a zamijenila ju je Amelle Berrabah.

Snimile su još dva hit albuma prije nego je Sugababes odlučila napustiti i posljednja pjevačica iz originalnog sastava, Keisha, a na njezino mjesto došla je Jade Ewen koju obožavatelji Eurosonga pamte kao predstavnicu Velike Britanije iz 2009. godine.

Nakon odlaska iz benda, sve originalne članice pokušale su izgraditi solo karijeru, no nikada nisu uspjele ponoviti uspjeh iz slavnih Sugababes dana.

Donaghy, koja je imala samo 14 godina kada je grupa osnovana, a 17 kada ju je napustila, dvije godine nakon što je otišla iz Sugababesa izdala je solo album "Revolution in Me" koji nije doživio zamjetan uspjeh.

Nakon toga se zaposlila u uredu agencije Storm Models, no 2012. godine se odlučila ujediniti s Mutyom i Keishom u novoj grupi koju su nazvale MKS. Njihov single "Flatline" nije doživio uspjeh kojem su se nadale.

Mutya je čak i uspjela ostvariti samostalni uspjeh s pjesmama "Real Girl" i "Song 4" koje su dospjele među top 10 na britanskim glazbenim ljestvicama. No nakon prvog solo albuma odlučila se na potpunu promjenu karijere i poželjela je postati dječja psihologinja. U javnost se ponovno vratila 2009. godine kada je sudjelovala u showu "Celebrity Big Brother". U 2017. godini pokrenula je vlastiti agenciju i počela izdavati glazbu na Instagramu.

Zadnjih godina pažnju javnosti ponajviše plijeni svojim izgledom koji se potpuno promijenio. Od prepoznatljive crnokose postala je plavuša, a operacijama je lice, nažalost, izobličila.

Keisha je posljednja od osnivačica Sugababesa koja je napustila grupu, nakon čega je gostovala na albumu pjevača Jaya Seana dok samostalnu karijeru nije uspjela ostvariti.

Na društvenim mrežama opisuje se kao YouTuberica i investitorica. Često objavljuje videa u kojima govori o traumama koje je doživjela kao jedina tamnoputa članica benda za što ponajviše optužuje medije koji su je zbog boje kože prikazivali kao opaku djevojku i nasilnicu.

Na radost brojnih obožavatelja girl benda, Keisha, Mutya i Siobhan su krajem 2019. godine uspjele vratiti prava na korištenje imena Sugababes, koja su izgubile kada u bendu više nije bilo nijedne originalne članice. Tada su najavile i ponovno okupljanje benda u originalnom sastavu te nove pjesme, ali su zbog pandemije koronavirusa morale odgoditi svoje planove.