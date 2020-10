Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint bili su glavne zvijezde filmova o Harryju Potteru koji su im osim slave donijeli i nezamislivi teret zbog kojih su počeli gubiti vlastiti identitet.

Zvijezde filmova o najpoznatijem čarobnjaku na svijetu Harryja Pottera proizašlom iz pera britanske spisateljice J.K. Rowling, deset su godina u domove diljem svijeta unosile komadić čarolije iz nekih drugih svijetova i uljepšavale odrastanje brojnih generacija.

Glavni glumci Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint u razdoblju od 2001. do 2011. godine snimili su osam filmova čija je zaradila bila veća od 7,5 milijardi američkih dolara što njihovu franšizu čini trećom najuspješnijom na svijetu, odmah iza Marvelovih filmova i "Ratova zvijezda".

No iako je avanturama u Hogwartsu došao kraj, glumci će uvijek pamtiti godine koje su zajedno proveli.

"Svi smo dosta zauzeti, bavimo se različitim poslovima i čini se da nam se putevi rijetko susreću. Međutim, znate, uvijek postoji to nešto, to iskustvo koje će nas zauvijek povezivati. To ćemo imati zauvijek", izjavio je danas -godišnji Daniel u prošlogodišnjem intervjuu za Heat Radio.

Ipak, njihovo odrastanje bilo je puno izazova i iskušenja pod najvećim reflektorima svijeta filma i pažnje javnosti. Tako je Emma u priči za britanski Vogue progovorila o vlastitoj borbi identiteta koji je vodila zbog svoje uloge Hermione Granger.

"To je tako bizarno i onostrano, sve to što mi se događalo. Bilo je trenutaka kada je sve postalo tako veliko i važno, kada sam osjećala vrtoglavice, sve mi je djelovalo tako nepovezano. Moje cijelo postojanje i identite koji su zaista važni i čvrsti, nemaju veze s ničim od toga", izjavila je Emma.

Iako je svaka zvijezda franšice krenula svatko svojim smjerom, još uvijek su puni ljubavi jedni za druge.

Daniel Radcliffe čiji je život zapravo obilježila uloga Harryja Pottera, kasnije je radio na nekoliko manjih projekata, a počeo je glumiti i na Broadwayu. 2020. godine se pojavio u Netflixovu interaktivnom specijalu "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend" zajeno s Ellie Kemper. Na njega je loše utjecao teret slave pa je otvoreno progovorio o problemu s alkoholizmom u kasnim tinejdžerskim godinama, a u borbi s ovisnošću pomogli su mu prijatelji.

"Imao sam nevjerojatnu sreću što sam bio okružen s ljudima koji su bili stvarno uz mene u određenim preriodima mog života. Upoznao sam stvarno neke dobre ljude, neki od njih su glumci, neki ne, koji su mi dali korisne zahtjeve i stvarno im je bilo stalo do mene", objasnio je Daniel jednom prilikom.

Ruper Grint puno je desetljeće bio Danielova desna ruka i najbolji prijatelj, i to kao Ron Weasly. Njegove nove uloge nakon Rona bile su odmak od svijeta čarolije, uključujući film "Into the White" koji se bavio temom Drugog svjetskog rata i biografskom dramom "CBGB". I on je baš kao i Daniel bio pokleknuo pod teretom slave, prošao je kroz krizu identiteta, emocionalno se slomio i nije znaš što i kako dalje raditi. Prepustio se divljim zabavama i piću, a postao je i strastveni pušač. Nikada nije završio srednju školu već se odlučio posvetiti samo glumačkoj karijeri, no kasnije je priznao kako je to možda bila i pogreška. Danas je zreliji i odgovorniji, a ove je godine i dobio dijete s djevojkom Georgijom Groome.