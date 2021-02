Serija "The O.C." bila je jedna od najpopularnijih među tinejdžerima koji su se poistovjećivali s njezinim glavnim likovima.

Američka serija " The O.C." jedna je od onih uz koju su odrastale generacije tinejdžera diljem svijeta i koja je Bena McKenzieja, Adama Brodyja, Mischu Barton i Rachel Bilson učinila slavnima preko noći.

Tinejdžerska hit drama emitirala se od 2003. do 2007. godine, a u središtu radnje bili su životi bogatih tinejdžera iz kalifornijskog Newport Beacha. Osim već spomenutih glavnih glumaca, kroz seriju su prošla brojna poznata lica poput Chrisa Pratta, Olivije Wilde, Shailene Woodley, Nikki Reed i drugih.

Serija je imala mnogo šokantnih preobrata i napetih zapleta, ali ono što gledatelji nisu mogli zaboraviti je bila smrt Marisse Cooper, koju je glumila Mischa Barton.

"Željala sam puno toga napraviti i postići. Imala sam osjećaj da je puno toga na meni i nisam imala vremena da iskoristim druge prilike koju su mi se pružale van serije. Mislim da je sve ispalo kako treba", izjavila je Mischa u intervjuu za The New York Times iz 2019. godine.

No jesu li stvari za nju stvarno ispale je vrlo upitno. Naime, danas 35-godišnja Mischa nikada nije uspjela steći veću popularnost od one koju joj je "The O.C." donio, a godinama se bori ovisnošću o alkoholu, a stupce medije je punila i brojnim skandalima. Od njezine ljepote ostala je samo sjena i obožavatelji su i dan danas zabrinuti za nju.

Njezina partnera Ryana Atwooda u seriji glumio je danas 42-godišnji Ben McKenzie koji se nakon toga pojavio u seriji "Gotham", u filmovima "Line of Duty,", "Some Kind of Beautiful" i "Decoding Annie Parker", a prošle je godine debitirao na Broadwyju u predstavi "Grand Horizons". 2017. godine vjenčao se s kolegicom Morenom Baccarin, koja je bila i jedna od gostujućih glumica u "The O.C.-ju", a u ožujku prošle godine rodila im se kćer Frances".

Adam Brody utjelovio je Setha Cohena, koji se nakon serije pojavio u nizu novih projekata kao što su "Single Parents", "Good Vibes", "House of Lies", "Burning Love", "New Girl", "The League", "StartUp and Curfew". Glumio je i u filmovima "Jennifer’s Body", "Scream 4", "Shazam!", "The Oranges", "Think Like a Man Too", "Sleeping With Other People" i "Chips".

Adam danas ima 41 godinu i od 2014. godine je u sretnom braku s kolegicom Leighton Meester koju znamo iz serije "Gossip Girl" i s kojom ima kćer Arlo. U travnju prošle godine potvrdili su da čekaju drugo dijete. Tijekom snimanja "O.C.-ja" Adam je bio u vezi s Rachel Bilson.

Nju pamtimo kao Summer Roberts, ali i po ulogama iz serija "Hart od Dixie", "Chuck", "Nashville", "How I Met Your Mother" i "Take Two". U listopadu 2014. godina je s bivšim zaručnikom Haydenom Christensenom dobila kćer Briar, s kojim je zaruke raskinula 2017., nakon što su zajedno proveli gotovo deset godina. Nakon njega bila je s Billom Haderom, ali prekinuli su u srpnju 2020. godine.