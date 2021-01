Scott Patterson, Dean Forester i Jess Mariano zvijezde su serije ''Gilmore Girls'' od čije je prve epizode prošlo 20 godina, ali se i danas rado gleda.

Popularna američka serija "Gilmore Girls" premijerno je prikazana 5. listopada 2000. godine, a i 20 godina kasnije ima mnogobrojne obožavatelje diljem svijeta.

Tijekom sedam sezona prikazivanja, osim glavnih likova Rory i Lorelai, koje su utjelovile Alexis Bledel i Lauren Graham, serija je ugostila mnoštvo likova, a ženska publika posebno je obožavala jedan dio njih zbog kojih im nije bilo lako skinuti pogled s televizijskih ekrana.

Jedan od njih svakako je Scott Patterson, koji je igrao Lorelainu ljubav života Lukea Danesa i vlasnika lokalnog kafića, a koji se prije toga uopće nije bavio glumom. Naime, on se prije ulaska u svijet glume profesionalno bavio bejzbolom. Sredinom 90-ih godina glumio je u filmovima "Little Big League" i "Three Wishes" te u serijama "Seinfeld" i "Will and Grace". Nakon "Gilmoreica" nastavio je glumiti, a njegove su obožavateljice zaključile da stari poput vina.

Deana Forestera pamtimo kao Roryna prvog dečka, a glumio ga je Jared Padalecki, kojemu je to bila jedna od prvih značajnijih uloga u životu. Nakon toga je dobio jednu od glavnih uloga u seriji "Supernatural", koja se prikazuje već 15 godina, a glumio je i u filmovima "House of Wax" i "Friday the 13th".

Jess Mariano bio je također jedan od Rorynih dečkiju te Lukeov nećak, a utjelovio ga je glumac Milo Ventimiglia. On je za razliku od Jareda i prije "Gilmoreica" snimio niz serija i filmova, a i nakon uloge Jessa nastavio je uspješnu karijeru. Mogli smo ga vidjeti u serijama "Heroes,", "The Whispers," "Gilmore Girls: A Year in the Life," i "This Is Us," koja mu je donijela i tri nominacije za nagradu Emmy.

Plavokosi Matt Czuchry imao je iza sebe nekoliko uloga prije nego što je dobio onu Logana Huntzbergera, bogatog studenta u kojeg se Rory zaljubljuje nakon dolaska na fakultet. Glumio je i u "Friday Night Lights", "The Good Wife" i popularnoj seriji "The Resident".

