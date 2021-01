Atomic Kitten bio je jedan od najpopularnijih girl bendova početkom milenija, a evo gdje su danas članice nekadašnje britanske pop senzacije čiji se hitovi pjevaju još uvijek.

S pjesmama poput "Whole Again", "The Tide Is High" i "Eternal Flame", britanski girl bend Atomic Kitten početkom 2000-ih bio je senzacija u svijetu, a iako su se raspale prije 17 godina, njihovi hitovi pjevaju se i danas.

Kao i mnoge ženske grupe iz tog vremena, nekoliko su puta mijenjale pjevačice, a originalni sastav iz 1998. godine činile su Liz McClarnon, Kerry Katona i Heidi Range.

Liz je u bendu ostala do kraja, dok su preostale dvije pjevačice kasnije zamijenile Natasha Hamilton i Jenny Frost, a upravo u tom sastavu su se probile na svjetsku glazbenu scenu i stekle najveću slavu.

Raspale su se 2004. godine, no ponovno su se okupile 2014. kada su održale turneju u Velikoj Britaniji. Zanimljivo je da se originalna članica Range kratko nakon odlaska iz Atomic Kitten pridružila još jednom popularnom girl bendu iz tog vremena - Sugarbabes. No vratimo se na "atomske mačkice", a u nastavku doznajte gdje su danas članice nekadašnje britanske pop senzacije.

Iako je napustila bend prije najslavnijih dana, u medijima se zadnjih godina najviše piše o Kerry Katoni koja se brojnim estetskim zahvatima dovela do neprepoznatljivosti.

Majka je petero djece, a iza sebe ima tri propala braka. S prvim suprugom Brianom McFaddenom dobila je kćeri Molly i Lilly-Sue, sina Maxwella i kći Heidi dobila je s drugim suprugom Markom Croftom, dok je s trećim suprugom Georgeom Kayom, koji je preminuo 2019. godine, dobila sina Dylana-Jorgea.

Od 2018. godine je u vezi s osobnim trenerom Ryanom Mahoneyem koji joj i pomaže u borbi s viškom kilograma.

Jedina koja je u bendu bila od početka do kraja je Liz McClarnon, a nakon raspada Atomic Kittena ostvarila je i solo uspjeh obradom pjesme Barbre Streisand "Woman in Love" s kojom je 2006. godine dospjela na peto mjesto britanske glazbene ljestvice.

Sudjelovala je i u reality showu “Celebrity Love Island” 2005. godine gdje je čak dospjela i do finala. Unatoč popularnosti, uspjela je zadržati svoj privatni život daleko od očiju javnosti, pa se danas ne zna puno o njoj.

Natasha Hamilton postala je mama dok je još pjevala u bendu te je djelomično zaslužna za njihov razilazak. Nakon rođenja sina kojeg je dobila s bivšim tjelohraniteljem benda Westlife Franom Cosgraveom, patila je od postporođajne depresije, a više nije imala ni vremena za turneje.

U braku s poduzetnikom Riadom Errajiem dobila je još jednog sina, s britanskim somelijerom i pjevačem Ritchijem Nevilleom dobila je kći, a ima ih još jednog sina kojeg je dobila s glumcem Gavinom Hatcherom.

Imala je nekoliko pokušaja povratka na scenu, no nije uspjela ponoviti svoj stari glazbeni uspjeh. Sudjelovala je u britanskom "Celebrity Big Brotheru" 2015. godine gdje je završila kao trećeplasirana.

Jenny Frost koja je 2001. godine zamijenila Kerry Katonu, koja je bend napustila zbog trudnoće, poslije raspada Atomic Kittena pokušavala je na razne načine zadržati staru slavu. Nakon što joj solo karijera nije uspjela, sudjelovala je u jednom britanskom realityju, a radila je i kao model te je pozirala za Playboy. Još uvijek ima ugovor s poznatom modeling agencijom koja zastupa i velika manekenska imena, poput Kate Moss i Eve Herzigove, te glumicu Emmu Watson.

Jenny je od 2011. godine u braku sa španjolskim instruktorom ronjenja Vicenteom Juanom Spiteriom s kojim ima troje djece.