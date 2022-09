Erik Per Sullivan - 5

Erik Per Sullivan utjelovio je Deweya u seriji "Malcolm u sredini", no već dugo godina ne glumi, a Frankie Muniz je u zadnjem intervjuu odgovorio na pitanja o njemu.

Erik Per Sullivan najpoznatiji je po ulozi najmlađeg brata Deweyja u sitcomu "Malcolm u sredini", no otkako je serija završila o njemu se malo zna.

Danas ima 31 godinu, a zadnji put je glumio 2010. u filmu "Twelve", kada je imao 18. Nakon toga se povukao iz gluma i prestao se pojavljivati u javnosti, te uspješno čuva i svoju privatnost.

No njegov brat iz serije, Frankie Muniz koji glumi Malcolma, u zadnjem intervjuu upitan je o Eriku, a čini se da ni on više ne zna puno o njemu.

"Da budem iskren, ne znam što sada radi. Nije mi drago što to moram reći jer sam pričao s njim samo nekoliko puta otkako je serija završila", priznao je Muniz.

"Puno sam pričao s njegovim roditeljima. Kad sam imao bend, svirali smo u gradu u kojem je živio i njegovi roditelji su došli na koncert no on nažalost nije. Tada sam popričao s njima i rekli su mi da je posvuda i da se bavi svime i svačime", dodao je.

"No ono što sigurno znam jest da neki ljudi glume samo kao djeca, a da zatim žele iskusiti druge stvari i živjeti normalnijim i privatnijim životom", istaknuo je Muniz.

"Mislim da je to ono i što je on želio i to je dobro za njega", zaključio je.

Serija "Malcolm u sredini" snimala se od 2000. do 2006. godine i postigla je veliki televizijski uspjeh te je i danas jako popularna.

