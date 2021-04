Serija "The Serpent" govori o serijskom ubojici Charlesu Sobhraju koji je drogirao, pljačkao i ubijao turiste tijekom njihovih putovanja po Aziji. Sumnjalo se i da mu je pomagala ljubavnica Marie‐Andrée Leclerc.

Napeta kriminalistička drama "The Serpent" temelji se na zločinima zloglasnog serijskog ubojice Charlesa Sobhraja koji je ubijao mlade turiste koji su prolazili jugoistokom Azije 70-ih godina.

Dobio je nadimak bikini ubojica i jedno vrijeme je bio slavan zbog svojih ubojstava, a 1997. je pušten je iz zatvora u Indiji. Navodno je nakon toga prodao prava na svoju priču francuskom producentu za 15 milijuna dolara. Prema nekim informacijama Sobhraj je u razdoblju od 1972. do 1976. ubio između 12 i 24 ljudi. Sve žrtve su bili putnici sa Zapada koji su posjetili Tajland i dio Indije.

Dok su neki dijelovi serije, uglavnom dijalog, izmišljeni, priča i likovi koji su dio nje su stvarni. Štoviše, radnja je opasno blizu stravičnoj stvarnosti.

Sobhraj je rođen 1944. u Saigonu koji su okupirali Japanci. Kao dijete je navodno imao problema s kroničnim mokrenjem u krevet, volio je lagati i krasti. Uhićen je 1962. u Parizu zbog krađe auta, a nakon još jednog sličnog zločina je osuđen na tri godine zatvora u kojem je naučio karate i talijanski jezik.

Kasnije se oženio i 1970. se sa suprugom i novorođenim djetetom preselio u Grčku pa Hong Kong i na kraju u Macao gdje ih je napustio. Nakon toga je upoznao Marie‐Andrée Leclerc koja mu je postala ljubavnica i partnerica.

Sobhraj je ranih 70-ih počeo drogirati, pljačkati i ubijati turiste. Drogom bi ih onesposbio i lakše ubio, a uhićen je u Indiji 1971., no pobjegao je iz zatvora nakon što je odglumio upalu slijepog crijeva. 1975. je postao diler draguljima u Bangkoku i zanimljive su bile njegove izjave vlastima.

"Dok god mogu pričati s ljudima, mogu manipulirati njima", istaknuo je. U to vrijeme je nizozemski diplomat Herman Knippenberg počeo istraživati smrti svojih sunarodnjaka, iako su ga njegovi nadređeni pritiskali da stane s time.

"To je sve bilo lagano za Sobhraja. Ubojstva, obmana, sve. Toliko dugo mu je sve to prolazilo da je mislio da je nepobjediv. Osobno, mislim da je ubio puno više ljudi. Unutar njegovog stana u Bangkoku, našli smo hrpu putovnica i vozačkih dozvola. Mogle su lako pripadati drugim ljudima", ispričao je Herman.

Njegova istraga je dovela do uhićenja Sobhraja i Leclerc od strane tajlandske policije, no oni su poslije pobjegli. Ipak, postavljena im je klopka u Indiji i on je osuđen za samo jedno ubojstvo i dobio je sedam godina zatvora. Pobjegao je drogirajući stražare, ali je kasnije uhićen ponovno. Neki smatraju da je to namjerno napravio kako bi mu se produžila kazna u Indiji i ne bi ga izručili Tajlandu gdje bi ga osudili na smrt.

Njegova ljubavnica je poricala da je znala za ubojstva, iako se vjerovalo da mu je pomogla drogirati barem jednu žrtvu. Turist, koji se spasio, tvrdio je da svatko tko ima oči i uši je znao što se događalo u tom stanu. Leclerc je oslobođena unatoč tome, dijagnosticiran joj je rak i dopušteno joj je da se vrati u rodnu Kanadu gdje je umrla 1984.

Sobhraj je izašao iz indijskog zatvora 1997. i nije se mora bojati kazne na Tajlandu te se odmah preselio u Pariz. Uhićen je 2003. u Kathmanduu zbog ubojstva i putovanja s lažnom putovnicom. Osuđen je na doživotni zatvor i trenutno odslužuje doživotnu kaznu u Nepalu. Ima 76 godina i prošao je nekoliko operacija srca.

Inače, Sobhraja je utjelovio 39-godišnji Tahar Rahim, a Lelerc je odigrala 34-godišnja Jenna-Louise Coleman.