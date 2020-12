Frank Sinatra jedan je od najvećih pjevača svih vremena, a njegova glazba obilježila je 20. stoljeće.

Frank Sinatra jedan je od najutjecajnijih glazbenika 20. stoljeća, a tijekom svoje bogate karijere osim glazbom publiku je oduševljavao i glumom. Rođen je 12. prosinca 1915. godine, a prisjetili smo se detalja iz njegova zanimljivog života.

Sinatra je rođen u New Jerseyju te je bio jedino dijete talijanskih migranata, a brojni biografi tvrde da je za razvoj njegove osobnosti najzaslužnija majka Natalina koja je bila energična i kreativna. Popularni pjevač glazbom se počeo baviti u tinejdžerskim danima, a sve je učio po sluhu te nikada nije znao čitati note. S 20 godina je počeo pjevati s lokalnim bendom, a zarađivao je tek nekoliko dolara tjedno. U jednom je trenutku upoznao onda utjecajnog glazbenika Tommyja Dorseya s kojim je svakodnevno radio glazbu te je bio dio njegova benda, no Sinatra je oduvijek smatrao da mora krenuti u samostalne vode.

Do sredine 1941. godine počeo se pojavljivati u utjecajnim glazbenim časopisima te su djevojke diljem SAD-a počele primjećivati ga i postajale su opsjednute. To je bio tek početak "Sinatramanije" kako su tu eru nazvali kasnije. Za diskografsku kuću Columbia potpisao je ugovor 1943. godine, a već s prvim singlovima osvajao je top liste te je nastupao diljem zemlje i svijeta. Već dvije godine kasnije Sinatra je na pozornici bio do 45 puta tjedno, pjevao je dnevno 100 pjesama i zarađivao je 93.000 dolara tjedno. Publicist George Evans brinuo se za sve njegove poslove, a njegova iznenadna smrt 1950. godine šokirala je Franka Sinatru te je rezultirala velikim padom njegove karijere. Uprao Evans bio je zaslužan za Sinatrinu pojavu, a nakon njegove smrti okušao je sreću u Hollywoodu, no režiseri ondje nisu bili oduševljeni da glumi. Igrom slučaja počeo je nastupati u Las Vegasu i postao je jedan od prvih pjevača koji su redovito ondje nastupali.

Samo dvije godine nakon što se činilo kako mu je karijera zauvijek upropaštena, Sinatra se vratio na velika vrata te su ga počeli angažirati i u Hollywoodu.

Paralelno s uspješnom karijerom vodio je turbulentan privatni život. S prvom suprugom Nancy pred oltar je stao 1939. godine, a u braku su bili do 1951. te su dobili troje djece. Upoznali su se u New Jerseyu krajem 30-ih godina prošlog stoljeća dok je još radio na plaži kao dio spasilačke službe na moru. Čitav brak joj je bio nevjeran, a mediji su ga pratili u stopu i objavljivali njegove fotke s drugim ženama. Nakon što su se rastali Sinatra je zaprosio holivudsku glumicu Avu Gardner te su se vjenčali iste godine.

Turbulentan brak koji se odvijao pred očima javnosti nije im išao po planu. Često su se svađali u javnosti, a dvije godine nakon objavili su da se rastaju. Unatoč brojnim nesuglasicama, Frank i Ava su do kraja života bili dobri prijatelji. Treći put u bračnu luku Frank Sinatra je uplovio s glumicom Mijom Farrow 1966. godine. Ni taj brak nije dugo potrajao, a rastali su se dvije godine nakon. Također su ostali dobri prijatelji, a jedan o drugome javno nikada nisu ništa loše rekli. S četvrtom suprugom Barbarom Marx u braku je bio od 1976. do svoje smrti.

Sinatra je čitavu karijeru bio poznat kao veliki zavodnik, a mnogi su uvjereni kako se ne zna ni za polovicu njegovih ljubavnica.

Još danas na spomen Franka Sinatre mnogi se sjete njegova besprijekornog stila na koji je legendarni pjevač i glumac uvijek pazio. U javnosti se uvijek pojavljivao u odijelima i sa šeširom na glavi, a važno mu je bilo da se svojoj publici prezentira u najboljem svjetlu. Na njegov šarm i prodorne plave oči "padale" su žene diljem svijeta, a po mišljenju mnogih bio je najzgodniji pjevač svoje ere.

Unatoč svemu, bio je poznat po bezobraznom ponašanju, a najviše su ga nervirali novinari. Nije mu bio problem posvađati se bilo s kime, a usred karijere otkrio je kako je često mijenjao raspoloženja te je bio sklon depresiji. O njegovu ponašanju kasnije su pričale i njegove bivše supruge. "Kada bi malo više popio, najbolje vam je bilo jednostavno nestati iz njegova vidnog polja", pričali su njegovi prijatelji. Iako je bio temperamentan i ponekad neugodan, imao je veliko srce i volio je pomagati prijateljima.

Frank Sinatra preminuo je 14. svibnja 1998. godine u bolnici u Los Angelesu od posljedica srčanog udara. Uz njega je bila supruga Barbara, a posljednjih mjeseci života bio je lošeg zdravlja. Imao je problema s plućima te rak mjehura, a u više se nije ni pojavljivao u javnosti od 1997. godine. Nakon što je u javnost izašla vijest o njegovoj smrti, odali su mu počast diljem SAD-a. Plava svjetla na njujorškom Empire State Buildingu zasvijetlila su u njegovu čast, a u Las Vegasu su kockarnice prestale raditi na minutu. Pokopan je na groblju na Beverly Hillsu, a preko 400 ljudi je bilo na njegovu sprovodu.

Brojni kritičari složili su se kako se popularnost Franka Sinatre i njegova ostavština mogu mjeriti samo s onom Elvisa Presleyja, The Beatlesa i Michaela Jacksona. Mnogi se slažu da je bio najveći pjevač 20. stoljeća, a "New York, New York", "Strangers in the Night", "Fly Me to the Moon", "The Girl from Ipanema" samo su neki od njegovih bezvremenskih hitova.