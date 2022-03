Fotografija reakcije holivudskih zvijezda na incident Willa Smitha i Chrisa Rocka s dodjele Oscara postala je hit na Twitteru.

Glavna tema nakon 94. dodjele prestižnih filmskih nagrada Oscar je incident glumca Willa Smitha, koji je komičaru Chrisu Rocku na pozornici opalio šamar nakon što se on našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith.

Trenutak koji su u prijenosu uživo zabilježile kamere šokirao je sve okupljene na dodjeli, ali i ostatak svijeta.

Zvijezde koje dodjelu nisu pratile uživo u holivudskom teatru Dolby također su ostale zatečene, a fotografija reakcije ekipe koja ja bila na oskarovskom partyju časopisa Vanity Fair postala je viralna.

"U međuvremenu, ovo su svi za mojim stolom na Vanity Fair Oscar večeri dok manijakalno guglaju što je Will Smith rekao Chrisu Rocku", napisao je na Twitteru modni novinar Derek Blasberg uz fotku na kojoj možemo vidjeti šokirane izraze lica glumca Jasona Batemana, glumica Sienne Miller i Sarah Paulson te redatelja Taike Waititija, Rona Howarda i JJ Abramsa.

Meanwhile, this is everybody at my table at the @vanityfair Oscar dinner manically googling wtf Will Smith just said to Chris Rock 🤷🏻‍♂️🍿 pic.twitter.com/rJBz4LCboW