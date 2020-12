"Sretan Božić, prljava životinjo!" jedna je od najpoznatijih rečenica iz starog filma koji Kevin McCallister gleda u "Sam u kući" i koji uopće ne postoji.

Film "Sam u kući" klasik je koji gledamo svake blagdane, a iako je snimljeno pet nastavaka, najpopularnija su prva dva, s Macaulayem Culkinom u glavnoj ulozi.

Ako ste među većinom koja je filmove do sada pogledala nebrojeno puta i rado im se vraćate svake godine u vrijeme božićnih blagdana, sigurno mislite i da znate sve o njima, no jedna činjenica iz prvog i drugog nastavka filma uspjela je prije nekoliko godina ipak iznenaditi javnost.

Naime, svi se sigurno sjećamo scena u kojima Kevin McCallister (Culkin) pokušava zastrašiti mokre bandite koji mu pokušavaju provaliti u kuću puštajući im dijelove iz staroga gangsterskog filma "Angels With Filthy Souls".

"Zadrži ostatak, prljava životinjo!", jedna je od najpamtljivijih i najcitiranijih rečenica iz tog filma, no ako ste ga poželjeli pogledati cijelog, sigurno ste se suočili s iznenađujućom istinom.

Naime, film uopće ne postoji, a scene koje gleda Kevin snimljene su samo za potrebe filmova "Sam u kući" te "Sam u kući 2" odakle je i drugi poznati citat koji glasi: "Sretan Božić, prljava životinjo!"

Iznenađeni? Niste jedini. Šira javnost doznala je za tu informaciju tek prije dvije godine kada je glumac Seth Rogan tvitao o tome.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.