WhatTheFanta, nova interaktivna kampanja koja od obožavatelja traži da riješe misterij nove (i tajne) kombinacije okusa Fante. Imate li ono što je potrebno za rješavanje misterija?

Fanta je lansirala novi tajanstveni okus koji je nemoguće pogoditi. What The Fanta novo je piće Fantinog portfelja u sklopu interaktivne kampanje #WhatTheFanta čija je misija u ozbiljan svijet uliti dozu raznolikosti i zaigranosti. Nova Fanta ne otkriva ništa o svom sadržaju – i tako počinje misija. Fantini obožavatelji pozvani su da se pridruže Fanti u igri, dok nastoje identificirati novu, ograničenu kombinaciju What The Fanta okusa.

What The Fanta inovativnog je i misterioznog okusa, a istovremeno unosi novu dozu zabave i osobnosti u ovo bezalkoholno piće. Osim toga, proizvod je inspiriran i samim Fantinim obožavateljima. To su ljudi koji vole živjeti život i koji traže trenutke zaigranosti u običnoj svakodnevici. What The Fanta je ograničeno izdanje inspirirano misterioznim okusima iz cijelog svijeta, namijenjeno posebno za generaciju Z koja živi život u bojama i koja je otvorena za svijet otkrića i intrigantnih doživljaja okusa.

Priča prati Fantinog insajdera, dobru dušu koja vjeruje da bi svi trebali znati istinu te pokušava svijetu otkriti tajnu kombinaciju okusa nove Fante. To će učiniti tako što će obožavateljima davati tragove i poticati ih da se pridruže uzbudljivoj misiji usmjerenoj na otkrivanju okusa. Međutim, kao i kod svih dobrih trilera, dolazi do zapleta jer postoji grupa koja želi zadržati kombinaciju okusa u tajnosti te napraviti sve kako bi spriječila njegovo otkrivanje.

Znatiželjni obožavatelji imati će priliku upustiti se u misteriozni svijet WTFante dok istražuju tajne i pokušavaju pogoditi okus i riješiti misiju, zajedno s Fanta Insiderom.

Unutar Coca-Cola aplikacije nalaziti će se mini igrice kroz koje će igrači za svaki ispravan korak koji poduzmu na svojoj misiji imati priliku osvojiti prigodne nagrade.

Tragovi se nalaze posvuda, pa ostaje samo jedno pitanje - Tko će pobijediti i imate li ono što je potrebno da se pridružite i okusite istinu...?

What The FantaTM dostupna je u pakiranjima od litre i pola litre.