Peta Wilson se krajem 90-ih pojavila u seriji "Nikita" te je osvojila svijet ulogom, a danas se bavi potpuno drugačijim poslom.

Australska glumica i manekenka Peta Wilson najpoznatija je kao fatalna Nikita u istoimenoj seriji koja je osvojila svijet krajem 90-ih, a 19 godina nakon što je snimljena posljednja epizoda serije ta ljepotica izgleda ponešto drugačije od onoga kako je pamtimo.

Wilson je radila kao model u Australiji i Europi prije nego što se 1991. godine preselila u Los Angeles kako bi učila glumu. Pet godina otkako je upisala glumu dobila je manje uloge u koliko nezavisnih filmova, nakon čega se preselila u New York. Prijavila se na audiciju za američku inačicu serije "Nikita" te je dobila glavnu ulogu. Serija se emitirala pet godina i imala je osam sezona, a Wilson je za svaku sezonu snimila po 22 epizode. Peta je za tu ulogu bila nominirana za nekoliko nagrada, a do danas joj je to ostala najzapaženija uloga u karijeri.

2001. godine sudjelovala je i na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, gdje je upoznala ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je Peti priznao da je njezin veliki obožavatelj. Prema navodima nekih medija, čak joj se i upucavao cijelu večer. Wilson se pojavila u još nekoliko filmskih uloga, no danas joj gluma više nije prioritet u životu.

Wilson je 2012. godine pokrenula liniju donjeg rublja Wylie Wilson te ima trgovinu u Los Angelesu, a uskoro će proslaviti 50. rođendan. Sina Marlowa Peta dobila je u dugogodišnjoj vezi s Damianom Harrisom, no par je prekinuo 2002. godine.

Nikitina partnera u seriji glumio je Roy Dupuis, kanadski glumac kojem je također ta serija najveće ostvarenje u međunarodnoj glumačkoj karijeri. Na set serije pojavio se kao već iskusni glumac za razliku od Pete Wilson, a do danas je nastavio nizati ulogu za ulogom.

Dupius je velika zvijezda u Kanadi, pogotovo na francuskom govornom području, a radio je i s brojnim uglednim redateljima.