Poslušajte kako zvuče pjesme koje su u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga izborile svoj prolazak u finale.

Prva polufinalna večer Eurosonga je iza nas i imamo prvih 10 finalista, među kojima nažalost nije naša Mia Dimšić s pjesmom "Guilty Pleasure".

Zemlje koje su se plasirale u finale su Švicarska, Armenija, Island, Litva, Portugal, Norveška, Grčka, Ukrajina, Moldavija i Nizozemska.

U nastavku smo izdvojili isječke s nastupa prvih finalista.

Švicarsku na Eurosongu ove godine predstavlja Marius Bear s pjesmom "Boys Do Cry" koja govori o njegovom nesretnom iskustvu prve ljubavi.

A stripped back, classy performance from Switzerland's lovely Marius Bear 🇨🇭 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/seoCyzFbMH — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Armeniju predstavlja pjevačica Rosa Linn koja je s pjesmom "Snap" u prvoj polufinalnoj večeri nastupila zadnja, a njezin nastup prati posebno osmišljena scenografija.

S pjesmom "Með hækkandi sól" Island ove godine predstavlja bend Systur koji čine sestre Sigríður, Elísabet i Elín Eyþórsdóttir.

Predstavnica Litve je Monika Liu s pjesmom "Sentimentai". Monika se glazbom bavi od svoje pete godine, kada je počela svirati violinu, a pjevanje je otkrila tek deset godina kasnije.

Do you know what's better than one Monika Liu? Two Monika Liu's! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/p0KQaoVaaP — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Portugal predstavlja pjevačica umjetničkog imena MARO s pjesmom "Saudade, saudade" koju je napisala u suradnji s Johnom Blandom.

Pop glazbeni duo Subwoolfer na Eurosongu predstavlja Norvešku s pjesmom "Give That Wolf A Banana", a nastupaju s maskama i kriju svoj identitet.

Yum yum yum yum yum yum yum yum yum. 🐺🍌 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/1bYTnS8n5s — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Grčku na ovogodišnjem Eurosongu predstavlja Amanda Klara Georgiadis Tenfjord s baladom "Die Together" u kojoj je pokazala iznimne vokalne sposobnosti.

Ukrajinski bend Kalush Orchestra slovi kao jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg Eurosonga, a svoju zemlju predstavljaju s pjesmom "Stefania".

The rap, flute loop, the bucket hat, the breakdancing, the sparkly waistcoat. We will never be as cool as Kalush Orchestra. 🇺🇦 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/TeUmYjiI7m — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Zdob și Zdub i Advahov Brothers duo je koji na Eurosongu predstavlja Moldaviju s veselom pjesmom "Trenulețul".

Nizozemsku predstavlja pjevačica Stien den Hollander, poznata i kao S10, s emotivnom pjesmom "De diepte".

Izravan plasman u finale imaju predstavnici Francuske, Italije, Njemačke, Španjolske i Velike Britanije, zemalja koji čine takozvanu veliku petorku Eurosonga.

Druga polufinalna večer Eurosonga je u četvrtak 12. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu 14. svibnja, a natjecanje se ove godine održava u Torinu.

