Ethan Hawke pojavio se u javnosti nakon godine dana, a s njim je bila i supruga Ryan Shawhughes koja je nekada radila kao dadilja njegove djece koju ju dobio u braku s Umom Thurman.

Holivudski glumac Ethan Hawke viđen je prvi put nakon čak godinu dana u javnosti, i to u šetnji ulicama New Yorka u društvu voljene supruge Ryan Shawhughes.

50-godišnji Ethan izašao je u ležernom izdanju, trapericama i traper jakni i crvenom maramom oko vrata. No mnogi na prvi pogled nisu uspjeli prepoznati zahvaljujući dužoj prosjedoj kosi koju je bio skupio u rep, bradici i naočalama za vid, ali i pokojoj bori na licu. Njegova supruga Ryan također je bila u opuštenom izdanju i za razliku od njega nosila je zaštitnu masku na licu. Činilo se kao da su u žurbi i ničime nisu privlačili pažnju na sebe.

Inače, Ethan je Ryan upoznao kada je radila kao dadilja njegove djece - kćeri Maye i sina Levona, koje je dobio s glumicom Umom Thurman s kojom je u braku bio od 1998. do 2005. godine. Danas s Ryan također ima dvoje djece, kćeri Clementine i Indianu.

Ethan i Uma bili su jedan od najpopularnijih holivudskih parova, upoznali su se na filmskom setu. No njihovu je braku presudila afera s Ryan s kojom se i oženio 2008. godine, iako je on u više intervjua naveo kako s Umom više nije mogao biti zbog pritiska koji je vršila na njega te da je u braku s njom bio depresivan.

Ethan se u javnosti pojavio nakon što se pojavila vijest da će glumiti u ratnom filmu "Zeros and Ones" i to lik američkog vojnika stacioniranog u Rimu dok će se grad naći pod opsadom, a Vatikan biti razoren u eksploziji. On će krenuti na herojsko putovanje kako bi otkrio i obranio se od tajanstvenog neprijatelja koji je prijetnja cijelom svijetu.