Emma Weymouth i Alessandro Egger družili su se zajedno u Veneciji, a obzirom da je ona udana, a on u vezi njihovo zajedničko pojavljivanje izazvalo je veliku pozornost svjetskih medija.

Venecija je ovih dana omiljeno odredište svjetskih zvijezda koje ne žele propustiti tamošnji filmski festival, a među njima se našla i britanska markiza Emma Weymouth i to u jako zanimljivom društvu.

Naime, 35-godišnja Emma, inače udana za markiza od Batha, 47-godišnjeg Ceawlina Thynna u Veneciji je snimljena kako uživa u društvu mlađahnog srpskog manekena Alessandra Eggera s kojom ju prema pisanju stranih medija veže blisko prijateljstvo. Emma i 29-godišnji Alessandro uživali su u zajedničkom istraživanju grada na vodi dok njezinog supruga nije bilo na vidiku, a njihovo su druženje zabilježili i paparazzi.

Na vidiku nije bilo ni Alessandrove djevojke, inače talijanske manekenke Madaline Doroftei s kojom je u sretnoj vezi. Ipak, naočiti model i odnedavno modni urednik Voguea, ne krije da njegovo srce pripada lijepoj Madalini s kojom često dijeli fotografije na društvenim mrežama.

Navode da bi između Emme i Alessandra moglo postojati nešto više od bliskog prijateljstva, negirao je njima blizak izvor.

"Alessandro je glavna i seksi faca na modnoj sceni i ima predivnu djevojku u Italiji, a Emma je naravno udana. Međutim, u Veneciji se druže i uživaju u gradu", izjavio je anonimni izvor za The Sun i dodao da nema nikakve naznake romanse.

Emma je u braku s markizom od Batha od 2013. godine, a par ima 5-godišnjeg sina Johna i 3-godišnjeg Henryja. Nakon udaje Emma je postala prva tamnoputa markiza u britanskoj povijesti, no u jednom od intervjua izjavila je kako ne želi da ju definira boja kože.

"Svoju ulogu vidim kao praktičnu stvar, supruga sam, majka sam i vodim brigu o našem nevjerojatnom imanju. Težim budućnosti u kojem boja moje kože neće biti definirajuća karakteristika", zaključila je Emma.

Mladi Alessandro Egger je pak uspješan u svijetu mode, ostvario je i glumačku karijeru, a iako dosad možda niste čuli za njega, poprilično smo sigurni da ga je velika većina vas vidjela bar jednom u životu, pa čak se i razveselila njegovu liku.

Naime, upravo je danas 29-godišnji Alessandro krasio omot Kinder čokolade tijekom 90-ih godina, a njegov blistavo bijeli osmijeh mnogima od nas je ostao u sjećanju. A njemu je u sjećanju ostalo njegovo beogradsko djetinjstvo, jer on je rođeni Beograđanin koji se kao dijete preselio s roditeljima u Italiju.

"Prije Italije sam živio na Banovom brdu, gdje mi još žive prijatelji iz kraja, s kojima sam i dalje u kontaktu. Također, tu sam uvijek dolazio do 13. godine, a onda su me škola i posao malo udaljili, ali čim sam imao priliku, uvijek sam dolazio. Jednostavno, to je dio moje krvi", izjavio je Alessandro za srpski Blic.

Nakon reklame za čokoladu, snimio je serije "The Band", "A doctor in the family i "Shades of Truth", surađivao je s najpopularnijim talijanskim glumcima, a u svijetu mode mu je Donatella Versace jedna od dobrih prijateljica.

Alessandro je dosad sudjelovao na više od 50 modnih revija renomiranih modnih kuća i ostvario veliki uspjeh u karijeri, ali ipak mu jedno jako nedostaje.

"Beograd jako volim, imam dobre prijatelje i kad sam radio naslovnu stranu za "Men's Health" s svojom djevojkom Madalinom tamo, bio je to jako lijep trenutak za mene. Normalno, nedostaje mi hrana, moji ljudi, zgrade, miris turske kave u mom kraju, moj ujak, selo, parkić i klupe u njemu, pijaca, kafići, sve to", priznao je Alessandro.