Emma Thompson, Kenneth Branagh i Helena Bonham Carter pojavili su se u filmovima o Harryju Potteru, a u jednom su trenutku bili i u pravom ljubavnom trokutu.

Obožavatelji serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru posljednjih su godina iskopali brojne detalje o pozadini snimanja i glumcima, a na vidjelo je sada isplivao i ljubavni trokut koji se događao iza kulisa jedne od najpopularnijih serija filmova u povijesti.

Oskarovka Emma Thompson je puno prije snimanja Harryja Pottera ljubila glumca i producenta Kennetha Branagha, a oboje su se skupa s njegovom kasnijom djevojkom Helenom Bonham Carter pojavili u popularnoj franšizi.

Emma i Kenneth su glumili zajedno u nekoliko filmova te su se spetljali na setu pa i vjenčali 1989. godine, no njihov brak se raspao 1995. Kenneth se u popularnoj franšizi pojavio kao Gilderoy Lockhart u drugom nastavku filma, dok je Emma debitirala kao profesorica Trelawney u trećem nastavku, "Harry Potter i zatočenik Azkabana".

Njihova veza se raspala 1995. godine, no kružile su glasine da se zna i glavni krivac za to. Javnost je sve svalila na Helenu Bonham Carter, koja se također pojavila u Harryju Potteru, a smatrali su da se zaljubila u Kennetha još dok je on bio u braku s Emmom.

Paparazzi su ih zajedno prvi put ulovili 1996. godine, a bili su zajedno tri godine prije nego su se razišli. Iako je Emmi teško pao razvod od supruga, a kasnije je ispričala kako je svoju bol kanalizirala kroz ulogu koju je imala u hit-filmu "Zapravo ljubav", a koja se dosta podudarala sa svime što je proživljavala u stvarnom životu.

"Ken mi je slomio srce i većina scena iz tog filma u kojima plačem sam zaista iskreno plakala. Znala sam jako dobro što znači pronaći ogrlicu kod svog supruga koja nije namijenjena tebi", ispričala je Emma kasnije u jednom intervjuu.

Svo troje su na snimanju filmova o Harryju Potteru prošlost uspjeli ostaviti iza sebe te nisu ni trepnuli kada bi se sreli na setu. Emma je navodno sve oprostila Heleni, koju je kasnije nazvala predivnom ženom. "Ne možeš držati to u sebi zauvijek, nema smisla. Treba pustiti svu tu bol", zaključila je glumica.

Thompson je nakon Kennetha pronašla sreću s glumcem Gregom Wiseom, a par je u braku već više od 25 godina.