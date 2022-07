Ella Dvornik snimila je provokativnu pjesmu u duetu s reperom Surrealom, a njeni pratitelji već imaju svoje mišljenje o njoj.

Influencerica Ella Dvornik snimila je pjesmu sa srpskim reperom Filipom Arsenijevićem, umjetničkog imena Surreal. Ella je još tijekom vikenda objasnila da je glazba oduvijek bila njezinog života, ali da je nikad nećemo vidjeti na pozornici jer je, kako je istaknula, introvert.

No pjesma koju je snimila je poprilično vulgarna, a to govori i sam naslov - "Kurvanje".

Riječi pjesme su također provokativne.

"Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, samo ruke dolje klize mi, želim te u sebi, to vide svi. Suki, Suki, Suki, priđi mi, ove vlažne tangice skini mi, zgrabi me za kosu, povuci me, upali cam i snimaj, opusti se", dio je koji repa Ella.

Dok se jednima pjesma sviđa, drugi kažu da je plagijat i da vuče na refren popularne pjesme "Hypnotize" The Notorious B.I.G.-a.

"Osim što je očita kopija Hypnotize, stvar nije loša.", jedan je od komentara.

Je li riječ o plagijatu ili o slučajnoj sličnosti, prosudite sami.

Ella je u nedavnom obraćanju svojim pratiteljima putem Instagrama istaknula da je ovo samo početak njezinih glazbenih uradaka te je poručila kako će ih u budućnosti biti više.

Također, ima i novi Instagram profil na kojem nosi naziv "Alterella".

