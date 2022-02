Elizabeth Olsen danas je poznata glumica, ali cijeli život živi u sjeni starijih i slavniijih sestara Mary-Kate i Ashley Olsen.

Američka glumica Elizabeth Olsen cijeli život živi u sjeni svojih starijih sestri blizanki Mary-Kate i Ashley Olsen koje od malih nogu pune novinske stupce i naslovnice svjetskih medija svojim ponašanjem.

33-godišnja Elizabeth daans se također bavi glumom, ali njezin način života je daleko od onog raskalašenog i punog skandala kakav su vodile njezine dvije godine starije Mary-Kate i Ashley. Glumica se tijekom svojih javnih izlazaka drži poprilično tiho i suzdržano, a nedavno se pojavio video iz 2012. godine u kojem ju novinari pitaju kako to da je tako ljubaznija i pristojnija od sestara, na što je imala spreman odgovor.

"Zato što ih vi gnjavite cijeli život", kratko im je i jasno poručila.

Elizabeth se proslavila u svijetu glume glumeći Wandu Maximoff iliti Grimiznu vještica u Marvelovim filmovima uključujući "Osvetnike: Ultronovo doba", "Kapetan Amerika: Građanski rat", "Osvetnike: Rat beskonačnosti", "Osvetnike: Završnica" i mini-seriji "WandaVision". Uz to pojavit će se u novim nastavcima serije "Doktor Strange" uz Benedicta Cumberbatcha, koji bi trebali izaći u svibnju.

Njezine sestre proslavile su ulogom Michelle Tanner u hit-seriji "Puna kuća" koja je bila prikazivana od 1987. do 1995. godine, a nakon toga nastavile su se baviti glumom i snimile su filmove kao što su "Double Double Toil and Trouble", "It Takes Two" i "New York Minute".

Nakon tinejdžerskih filmova povukle su se iz glume, no i dalje su u svijetu filma, aktivne su u svijetu mode, a i njihovi privatni životi privlače mnogo medijske pažnje. Poznate su po raskalašenom životu, no bježe od društvenih mreža i ističu kako su već odavno odlučile da neće otvoriti profile na Facebooku ni Instagramu kako bi ostale što dalje od željnih pogleda.

inače, Elizabeth je u jednom od intervjua za Glamour UK otkrila da je još kao djevojčica razmišljala o promjeni umjetničkog imena kako bi se razlikovala od svoje slavnih sestara.

"Imala sam 10 godina i zanimale su me jako audicije. No vrlo brzo sam shvatila da to nije za mene jer su mi nedostajali moji sportski timovi, moj sat plesa i sve izvannastavne aktivnosti u školi. Ali sam tijekom tog razdoblja razmišljala da ne želim da me se iz nekog razloga povezivuje ​​s Mary-Kate i Ashley.

Dodala je kako danas shvaća koncept nepotizma i zašto je željela izbjeći da je tako etiketiraju.

"Ne znam ni jesam li tada znala tu riječ, ali to je bilo povezeno s mojom vlastitom nesigurnošću, ali imala sam 10 godina", pojasnila je.

Elizabeth je rekla da je razmišljala da se bavi glumom pod svojim prvim i srednjim imenom Chase kao umjetničkim, no čini se da je od te ideje odustala.

Glumica je za razliku od sestara u sretnom braku i s glazbenikom Robbiejem Arnettom, a par zasad nema djece.

